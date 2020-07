Trojice fotbalistů Karviné měla podle serveru iSport.cz pozitivní test na koronavirus a skončila v karanténě. Zbytek týmu bojujícího o ligovou záchranu čekají další testy. Vedení klubu se má oficiálně vyjádřit ve čtvrtek 2. července.

Utkání 2. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu: MFK Karviná - SFC Opava, 23. června 2020 v Karviné. Zleva Štěpán Harazim z Opavy, Eduardo Santos z Karviné a Vojtěch Smrž z Karviné | Foto: ČTK

Nákaza v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání ročníku, neměl by být podle regulí vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil.