/ROZHOVOR/ Hned při své premiéře za Slovácko vstřelil gól, ale jisté místo v kádru pro jarní část sezony rozhodně nemá. Sám zkušený útočník Haris Harba cítí, že pokud chce v jedenáctém týmu FORTUNA:LIGY smlouvu, musí přidat.

Proti třetiligové Kroměříži svým výkonem nezaujal trenéra Martina Svědíka ani manažera prvního týmu Veliče Šumulikoského. Třicetiletého forvarda, který poslední soutěžní zápas odehrál 2. září 2018 na umělé trávě Hanácké Slavie, limitovalo svalové zranění, což se podepsalo na jeho výkonu. O angažmá bývalého střelce Zlína nebo Jihlavy v nedalekém Uherském Hradišti tak nejspíše rozhodne právě zdravotní stav. „Vůbec si netroufám tipovat, jak to dopadne. Všechno je na rozhodnutí trenéra a lidí v klubu,“ ví bosenský fotbalista, jenž po odchodu ze Zlína v létě 2017 pouze paběrkuje. Harba pořádně nehrál v jihokorejském Bucheonu, tureckém Erzurumsporu, slovenských Zlatých Moravcích ani naposledy v albánském klubu FK Kukësi, kde raději předčasně ukončil smlouvu.

Jak jste se ocitl v Uherském Hradišti?

Byl jsem volný hráč a psal jsem si s Jiřím Krejčím. Spolu jsme hráli v Jihlavě, tak mě doporučil. Domluvil jsem se s ředitelem Pojezným a trenérem Svědíkem, že do Slovácka přijdu na zkoušku a uvidíme, jak to bude dál.



Do kdy chcete mít o své budoucnosti jasno?

To nevím. Myslím, že si brzy sedneme a rozebereme moji situaci.



Měl jste na výběr víc možností?

Měl jsem nějaké nabídky, ale žádná nebyla konkrétní. Teď jsem ve Slovácku a nic jiného neřeším.

Co si vlastně od případného angažmá ve Slovácku slibujete?

Chci hlavně hrát a svými výkony, góly a zkušenostmi pomoct týmu. Neberu to tak, že sem přicházím jako útočník číslo jedna. Tady je velká konkurence a každý si musí své místo vybojovat. Mohu hrát na hrotu i pod ním.



Věříte, že se vám na Moravě zase vrátí střelecká forma, kterou jste měl třeba v Jihlavě nebo ve Zlíně?

To nevím, to je ještě daleko. (úsměv) Ale doufám, že když zůstanu ve Slovácku, tak že svými výkony pomohu mužstvu k dobrým výsledkům a k vítězstvím.



Jak hodnotíte první zápas?

Hlavně první půlka byla z naší strany špatná. V týdnu jsme trénovali velmi tvrdě, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Věřím, že to bude lepší a lepší.

Jaké byly první tréninky pod koučem Svědíkem?

Pro mě to byly nejtěžší tréninky, co jsem zatím v kariéře měl. Tak to ale musí být.



Ale gól hned při premiéře vás musel potěšit, že?

Určitě mě potěšil, ale jestli mi pomůže k novému angažmá, to se teprve uvidí. (úsměv)



Jak moc váš výkon omezovalo zranění?

Na začátku zápasu mě píchlo ve svalu. Je pravda, že od patnácté minuty mě trošku brzdil.



Když jste byl v zahraničí, sledoval jste výsledky Slovácka?

Celkově jsem sledoval českou ligu. Mám přehled i o Slovácku.

Jak hodnotíte zahraniční angažmá? Co jsem slyšel, tak jste nikde moc nehrál?

Je pravda, že v poslední době jsem se na hřiště moc nedostal. Spokojený nejsem. Nevím z jakého důvodu, ale nikde jsem toho moc neodehrál. Všude, kde jsem byl, pokaždé došlo k výměně trenéra.



I naposledy v Albánii?

Ano. Šel jsem tam kvůli jednomu rakouskému trenérovi. Chtěl jsem pod ním hrát. Bohužel se po prvním zápase pohádal s prezidentem klubu a šel pryč. Takže přišel albánský kouč a to bylo o ničem. Odehrál jsem dva zápasy Evropské ligy. Dal jsem dokonce gól, ale po dvou utkáních v lize jsem skončil zase na lavičce. Měsíc a půl před koncem smlouvy jsem se dohodl na jejím rozvázání.



Která z předcházejících angažmá vám zůstala nejvíce v srdci?

Nejvíce se mi dařilo v první sezoně v Jihlavě. Zapomenout nesmím ani na Zlín, kde jsem taky dával góly. Docela mi ze začátku sedělo i Turecko. Odehrál jsem tam deset zápasů. Pak se ale vyměnil trenér a příjemné období skončilo.

Litoval jste někdy odchodu ze Zlína?

Když jsem byl v jižní Korei, určitě jsem na to myslel, protože v Asii jsem se vůbec nedostal na hřiště. Ani nevím, z jakého důvodu to bylo. Odehrál jsem tam jeden zápas a trenér mi řekl, že to z mé strany není ono. Přitom si mě do týmu sám vybral. Absolvoval jsem pod ním celou přípravu. Všechno bylo o.k. Po prvním zápase mi ale řekl, že chce se mnou ukončit smlouvu. Tehdy jsem si říkal, že to asi byla chyba. Ale po finanční stránce to pro mě bylo dobré. Něco jsem si vydělal. Ze sportovního hlediska to ale nebylo ideální.



Vnímáte, že bojujete o místo v kádru úhlavního rivala Zlína?

Pro fanoušky je to možná zajímavé. I já to trošku vnímám, ale když tady zůstanu, tak budu bojovat za Slovácko, za svůj tým. Co bylo předtím, je za mnou.



Víte, že derby se hraje hned na začátku února?

Já ještě nevím, zda ve Slovácku zůstanu, takže to zatím nijak neřeším. Nechci se k tomu moc vyjadřovat.

Uvažoval jste někdy o návratu do Zlína?

Chvilku jo. Tenkrát to bylo ve hře. Zájem jsem měl já i klub, jenže jsme se nedohodli a potom jsem šel do Turecka. Teď už to ve hře nebylo.



Cítíte, že by vám česká liga mohla svědčit?

Co jsem viděl v jiných týmech i zemích, určitě mi česká liga sedí. Tady se fotbal dělá profesionálně, na nejvyšší úrovni.