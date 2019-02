Přetěžká práce čeká v sobotu na Jana Moravce a celý karvinský tým, který se bude ve fotbalové FORTUNA:LIZE po Spartě měřit s dalším pražským „S“. Do Slezska přijíždí Slavia. Hraje se od 14 hodin.

Karvinští na začátku týdne změnili trenéra, když Romana Nádvorníka nahradil Norbert Hrnčár. Fotbalisty zpráva zastihla ve svých domovech, kam se rozjeli po vítězném pátečním přípravném utkání s Opavou (1:0).

Jak zprávu vnímala hráčská kabina?

Byli jsme zaskočení. Ale už v sobotu nám vedoucí mužstva řekl, že pondělní trénink proběhne jinak, než jsme zvyklí. To už jsem začal něco tušit.

Čekal jste, že trenér Nádvorník bude odvolán?

Moc ne, protože hra vypadala dobře, na hřišti jsme od léta udělali výrazný pokrok. Ale výsledky nebyly, to je jasné. Trenér je bohužel vždy první na ráně. Těžko vyměníte deset hráčů.

A mohl trenér za porážky?

Připravoval nás na zápasy, ale je jasné, že je to v první řadě naše vina. Měli jsme určitě porazit Olomouc, možná by to vypadalo jinak. Tenhle zápas nás štve nejvíc. I se Spartou se dalo něco uhrát.

Jaký dojem na vás dělá Norbert Hrnčár?

Sympatický, stihli jsme spolu nějaké tři čtyři tréninky, během kterých vnesl do hry nové věci. Změna je vždycky nový impuls, to nezměníte.

Naváže na způsob hry, který jste praktikovali dosud?

Doufám, že ano, i když má samozřejmě svou představu. Už jsme si na videu ukazovali to, co jsme v posledních zápasech dělali špatně. To se budeme snažit odstranit.

Soupeře máte ale nejtěžšího možného – mistra a lídra tabulky.

Slavia je momentálně nejsilnější tým u nás, ale musíme už bodovat. Situace v tabulce není dobrá, to si uvědomujeme. Čekají nás těžké zápasy, ale který pro nás není těžký? Do konce roku máme všechny tři české pohárové zástupce.

Jak vyzrát na Slavii?

Je ve formě, to je bez debat. Prezentuje se vysokou kvalitou i v Evropské lize. V naší situaci se ale musíme dívat sami na sebe a ne na to, kdo stojí na druhé straně. Musíme to odmakat na víc než na sto procent, hrát podobně jako se Spartou a mít už také i potřebné fotbalové štěstíčko. Mám pocit, že letos se nás moc nedrží, když si tak promítám všechny ty zbytečně ztracené zápasy.