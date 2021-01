Góly brankářů jsou ve fotbalovém světě velkou vzácností. Občas se stane, především to bývá za už rozhodnutého stavu, že spoluhráči pustí gólmana k penaltě, ve fotbalové historii najdeme dokonce i specialisty na tuto disciplínu.

Jsou tu ale i góly „ze hry“. Z posledních let si můžeme vzpomenout i na český příklad, když v závěru pražského derby Bohemians proti Dukle srovnal v srpnu 2015 hlavou po rohovém kopu domácí brankář Zdeněk Zlámal.

A pak se najdou lidé jako Tom King. Tenhle pětadvacetiletý hráč, který s fotbalem začínal na Gibraltaru a momentálně chytá až čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž v Newportu, naskočil do zápasu proti Cheltenhamu (1:1) jako do jakéhokoliv jiného. To se ale změnilo už po necelých dvanácti minutách.

Začalo to přitom nevinně. King si postavil míč k výkopu od vlastní brány, jako to gólman udělá během utkání mnohokrát. Balón však napálil tak, že ten se po dlouhém letu snesl až k hranici velkého vápna, tam se odrazil, přeskočil konsternovaného brankáře soupeře a zaplul do sítě.

Zdroj: Youtube

Pokud byste čekali nadšení a radost, od mladíka mezi domácími třemi tyčemi byste se jí nedočkali. Proč? Vždyť gól je v kariéře gólmana opravdu výjimečným počinem. „Je to takový tajný pakt. Máme dohodu, že takové góly neslavíme. Bylo by to jako slavit gól jinému brankáři na tréninku,“ vysvětloval King pro Sky Sports.

Svůj kousek, k němuž mu částečně pomohl i vítr, si však dobře uvědomuje, a dokonce pokukoval po zápisu do fotbalové historie. Rád by viděl své jméno ve věhlasné Guinnesově knize rekordů.

Chtěl tak vymazat zápis Asmira Begoviče, který v ročníku 2013/14, kdy hájil branku Stoke, vstřelil branku ze vzdálenosti 91,9 metru. Jen tak mimochodem, s bosenským gólmanem se King zná, protože v době, kdy působil v mládežnických výběrech v Portsmouthu, Begovič chytal za zdejší první tým.

„Doufám, že mi to někdo zkontroluje,“ přeje si King a se smíchem dodává, že pokud ne, dojede si to na stadion sám přeměřit.

A tak se i stalo. Jeho výkon byl oficiálně zapsán do Guinessovy knihy rekordů, maximum má nyní hodnotu 96,01 metru.