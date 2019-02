Honosný hotel, skvělá hřiště. Zhruba takto by se v kostce dala shrnout příprava fotbalistů na Maltě. Tři česká mužstva vyměnila český mráz za středomořské klima. Čtrnáct stupňů, sem tam sluníčko.

Fotbalisté Brna, Mladé Boleslavi a Táborska vyměnili alespoň na pár dní českou zimu za příjemné podmínky na Maltě. | Foto: Kredit: FKMB/Jiří Koros

„Je to tu skvělé,“ pronesl mladoboleslavský záložník Jakub Fulnek. „Ano, hodně příjemná změna,“ podotkl brněnský kanonýr Lukáš Magera.

Ovšem nemyslete si: oni sem nepřijeli na výlet.

Jejich denní program vypadá asi takto: trénink, regenerace, trénink, posilovna (a zápas). Dokolečka.

Šestatřicetiletý Magera, kdysi pošilhávající po místu v reprezentaci, potichu zmínil jedno přání: „Snad dostaneme od trenéra i volno.“

Lukáši, bohužel. Trenér Zbrojovky Pavel Šustr, jen o pár let starší, jakékoliv myšlenky na relax zatrhl.

„Viděli jste nás? Máme před sebou spoustu práce,“ vzkázal kouč sedmého týmu druhé nejvyšší soutěže.

Malta, oblíbená destinace turistů, přitom nabízí nejedno lákadlo. V prvé řadě samo moře. Jenže u trenérů plavání neprojde. „Půlka hráčů by onemocněla,“ zmínil Šustr.

Stejně to vidí také jeho kolega z Mladé Boleslavi. „Zůstaneme radši na trávě, když už je tady tak dobrá,“ uvedl Jozef Weber.

Kamenité pláže

Běhání po pláži je rovněž naprosté tabu. „Tady jsou samé kamenité pláže, někdo by si určitě zlomil kotník,“ usmál se Šustr. Dobře, když ne sport, tak alespoň výlet.

„Já tady už byl a musím říct, že zdejší památky stojí za to. Malta je opravdu krásná,“ zmínil Weber.

Že by tedy Mladá Boleslav vyrazila do malebných uliček a proslulé katedrály? Ne.

„Tohle pro nás není dovolená,“ upozornil Weber.

Fotbalový asketismus tak poruší jen Táborsko. A pište si, že k tomu má pragmatický důvod. „Uděláme si tu z toho teambuilding,“ vysvětlil kouč Petr Mikolanda.

Závody v plavání ne

Třicátník a pořád „zaškolující se“ trenér upozornil: „Hráčům také musíte dát někdy volno.“

„Plánujeme i nějaké to blbnutí na pláži. Ale závody v plavání si pod tím nepředstavujte, ještě by nám někdo přeplaval do Itálie,“ usmál se Mikolanda.

Ano, na plavání v moři to vážně není. Voda má patnáct stupňů, což se dá vydržet, jenže neplechu dělají malé potvůrky medúzy. Právě začala jejich zimní sezona.

Nezbývá než počkat. „My si zaplaveme brzy,“ zasmál se Martin Ševela, kouč Slovanu Bratislava, čtvrtého účastníka Tipsport Malta Cupu.

Suverénní lídr slovenské ligy vyrazí hned po návratu domů do Turecka.