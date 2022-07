Zinčenko a Arteta působili společně v klubu z Manchesteru v letech 2016 až 2019, to když španělský kouč dělal asistenta Pepu Guardiolovi. „Je to mimořádný hráč. Na začátku kariéry to byl klasický střední záložník, my z něj ale udělali levého obránce, což nám pomáhá ve stylu, jakým hrajeme. Jeho univerzálnost je pro tým důležitá,“ nechal se slyšet Arteta.