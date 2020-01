Když si teplický defenzivní záložník Admir Ljevaković v září při utkání s pražskou Bohemkou utrhl zadní stehenní sval, kdekdo si pomyslel, že se kariéra klubové legendy právě uzavřela. Stejné myšlenky napadaly i bosenského fotbalistu. Černé myšlenky ale poslal k šípku. Dva měsíce po ošklivé příhodě začal s lehčími cviky, za další měsíc zkoušel běhat. A teď už je znovu v plné přípravě.

Zahájení zimní přípravy FK Teplice | Foto: Deník/František Bílek

Muže, který v teplickém dresu nastoupil do 282 prvoligových zápasů, k pokračování v kariéře přimělo překvapivě dobře se hojící zranění. „Ten zaďák byl utržený od kosti. Doktor říkal, že se to tam blbě hojí, že to nejde zašít. Tak jsme to nechali bez operace, dostával jsem krevní plazmy. Díky bohu se to zahojilo, jen sval se prý posunul o dva centimetry níže. Zatím ale drží. Nechci se teď jen tak vzdát, budu bojovat.“