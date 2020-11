Problém. Fotbalový zázrak Hložek může kvůli zranění chybět měsíce

Takové zprávy nechcete v už tak podivné době slyšet. Adam Hložek, extratalent celého českého fotbalu, je zraněný. To není ve sportu nic neobvyklého, jenže u osmnáctiletého mladíka má zpráva ještě druhý rozměr. Je klidně možné, že bude chybět několik měsíců. A to už by byl průšvih.

Adam Hložek | Foto: Profimedia