Pro fotbalisty Dynama byla třígólová porážka ve Zlíně v letošním ročníku FORTUNA:LIGY druhou nejvyšší po debaklu 0:6 z úvodního kola se Slavií.

„Jsme hodně zklamaní, a to jak z výkonu. tak i z výsledku. Výkon, který jsme podali, byl hodně špatný,“ hněval se na své hráče trenér David Horejš. „Náš přístup k zápasu nebyl dobrý, tak prostě nejde ligu hrát. Zlín byl od začátku utkání lepší a vyhrál zcela po zásluze,“ uznal kouč Dynama.

Zlínští fotbalisté přitom ze soupeře měli před zápasem respekt. „My věděli, že Budějovice jsou velice nepříjemné mužstvo. To, že v poslední době měly horší výsledky, znamenalo pro nás výstrahu, protože někdy ta série musí skončit. Naopak my jsme teď měli úspěšnou sérii a chtěli jsme ji prodloužit, což se nám taky povedlo,“ pochvaloval si při hodnocení sobotního zápasu pro média zlínský trenér Bohumil Páník.

Podle něj pohledem jeho týmu velký rozdíl oproti jiným utkáním byl v efektivitě. „K výkonu jsme přidali i góly, což je hlavní, protože se hraje na výhru a body. A pokud hrajete dobře a nedáte branky, je vám to na nic,“ připomněl Páník. „My jsme dokázali hlavně eliminovat středovou řadu soupeře. Bylo to však hrozně těžké a stálo nás to hodně sil,“ doplnil.

Moravany nakopla vedoucí trefa Potočného z 28. minuty. „První gól byl obrovsky důležitý. Mentálně nás posunul k výhře. Jsem rád, že Potočný potvrdil, že standardky umí a dokázal to tam za tu tyč navalit,“ vyzdvihl Páník střelce, jenž si svůj dobře zahraný přímý kop také pochvaloval: „Předchozí trestňáky jsem kopal na brankářovu stranu, ale dát gól se mi nepodařilo. Tak jsem to tentokráte zkusil přes zeď a dopadlo to skvěle. O moc líp jsem už asi zamířit nemohl. Leda že bych poslal balon přímo do víka,“ usmíval se Roman Potočný. „Ze čtyř posledních zápasů jsme brali deset bodů, což je skvělé. Zvedli jsme se psychicky a utkání s Budějovicemi to jen potvrdilo. Udělali jsme krásnou šňůru,“ zářil.

Po Potočného gólu zlínští fotbalisté měli více ze hry, ale v úvodu druhého dějství se Jihočeši zvedli. Vyrovnat se jim ale nepovedlo a naopak po nepokryté brejkové situaci dostali gól na 2:0, což za nejdůležitější moment zápasu označil i stoper Lukáš Havel. „Jednoznačně to tak vidím. Dostávali jsme se na koně, přehrávali jsme je, měli jsme šance a chtěli jsme dát branku. Místo toho jsme dostali z rychlého brejku gól a bylo po zápase,“ prohlásil.

Hosté si sice ve druhé půli vypracovali dvě velké šance, ale Mršič brankáře Dostála neprostřelil a Diop po centru Kladrubského trefil hlavou tyč domácí branky. „Standa Dostál měl dobře postavenou bránu. Ale celé mužstvo pracovalo vzadu na nule,“ chválil své hráče trenér Páník.

To na druhé straně hostující kouč byl tentokráte ke svému mužstvu hodně kritický: „V zápase mi od našich hráčů chybělo takové to sebeobětování a zodpovědnost, chyběla mi tam také potřebná soudržnost týmu. To pro mě bylo velké zklamání. My přitom věděli, v čem je Zlín silný. To znamená standardní a brejkové situace, na to jsme se tudíž speciálně připravovali. Jenže ve Zlíně jsme právě v tomto směru selhali,“ připomněl David Horejš, že dva góly jeho hráči dostali ze standardek a jeden po rychlém protiútoku.

Nazlobil ho hned první gól, který dal Potočný ranou přes zeď. „Tam jsme se naprosto nesmyslně uhli ve zdi, to nechápu,“ vrtěl hlavou. „A pak, když jsme měli velký tlak a vypadalo to, že vyrovnávací gól visí ve vzduchu, jsme si nechali dát druhý gól z brejkové situace, na kterou jsme špatně zareagovali. Pokud chceme pomýšlet na body, takové věci se prostě stávat nemohou,“ hněval se kouč Dynama. „A o třetím gólu se ani nebudu bavit,“ dodal.

Už v prvním poločase pro zranění ze hry odstoupil stoper Martin Králík. „Je to pro nás klíčový hráč, takže to samozřejmě byla velká nepříjemnost, nicméně příčinu nezdaru bych v tom nehledal. My věděli, že Zlín má velikou kvalitu směrem dopředu, že i ve standardních situacích má velkou sílu. Že tam má urostlé kluky, ať už je to Poznar, či Jawo, Buchta nebo Simerský, že v tom proti nám má velkou výhodu. Proto jsme taky postavili tři stopery, abychom tu sílu Zlína eliminovali,“ vysvětloval trenér Dynama, dle jehož soudu se tento záměr zpočátku dařilo také naplňovat.

„Bohužel jsme si pak zápas prohráli svou naivitou a svou nedisciplinovaností. A bylo tomu tak už po několikáté, protože my jsme v poslední době dostali několik branek po standardních situacích, kdy to vždy je o zodpovědnosti určitých hráčů v určitých prostorách, kde se chovali naivně, kde spoléhal jeden na druhého a patřičná koncentrovanost nám chyběla. Za to jsme pykali ztrátou bodů,“ zmínil trenér Horejš předchozí domácí zápasy s Opavou a Mladou Boleslaví.

Na některé nevyužité šance či smůlu při Diopově hlavičce do tyče se trenér Horejš vymlouvat nechce. „Zápasy ve fotbale se rozhodují v pokutových územích a tam my, ať už v obranném, či v útočném vápně, prostě jsme momentálně hrozně laxní. Tomu štěstí nejdeme naproti a naopak soupeř nás dokáže za tu laxnost potrestat. Proto ty body teď ztrácíme,“ krčil rameny trenér Dynama.

Nevydařený zápas a chyby, které rozhodly, si trenéři Dynama se svými svěřenci důkladně rozebrali hned v neděli na pozápasovém regeneračním tréninku. „Hráčům jsme ukázali, kde dělali chyby a vše jsme si vyříkali. Věřím, že se kluci z toho poučili. Jinak na body v lize pomýšlet prostě nemůžeme,“ uzavřel trenér David Horejš.