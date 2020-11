Vyhráli jste svou kvalifikační skupinu a postoupili na mistrovství Evropy do 21 let. Máte z toho velkou radost?

Samozřejmě, moc si toho vážíme, je to velký úspěch! Jak pro mě osobně, tak pro nás všechny, kteří jsme v týmu byli.

Přímý postup jste nakonec neměli ve vlastních rukou, byly to velké nervy?

Rozhodoval až poslední zápas Skotska v Řecku a my čekali do poslední chvíle, zda Skotové ztratí body. Ve hře ale byly ještě i další tři zápasy jiných skupin, mohli jsme postoupit i ze druhé příčky.

Vy jste předtím v Řecku na rozdíl od Skotska uspěli.

To byl klíčový zápas a lehké jsme to neměli. Ani terén tomu nepomohl, byl hodně těžký. Naší výhodou bylo, že Řekové šli do oslabení, to nám pomohlo. Hlavní bylo, že jsme ten zápas zvládli.

Hodně se na evropský šampionát těšíte?

Je to za dlouho, ani nevím, zda v nominaci budu. Doufám ale, že budu zdravý a že budu mít takovou formu, abych se do nominace dostal, bude to velká událost.

S jednadvacítkou jste zažil hodně radosti, ale co v lize?

Moc se nám zatím nedaří, nicméně liga se teprve rozjíždí. Ale doma jsme všechny tři zápasy prohráli, to je nepříjemné a musí se to změnit. Musíme teď začít sbírat body a snažit se v každém zápase uspět.

Jenže teď v neděli hrajete na Letné se Spartou, pak ve středu doma s Bohemkou a příští sobotu doma s Plzní. To je hodně těžký program…

Jasně, máme velice těžký los, ale já si myslím, že v této době je možné úplně všechno. Jak se hraje bez diváků, dá se vyhrát úplně všude.

Takže třeba hned teď v neděli i na Spartě?

Proč ne? Sparta v této sezoně sice v lize hraje výborně, ale naposledy v Plzni se jí příliš nedařilo. Loni i Dynamo na Letné uhrálo bod.

Vy jako kmenový hráč Sparty dle obvyklé praxe, která panuje v naší lize, zřejmě proti Spartě hrát nebudete smět. Mrzí vás to, anebo jste spíše rád, že proti svému klubu nemusíte nastoupit?

Rozhodně mě to mrzí, rád bych si proti Spartě zahrál! Dohodu klubů ale respektuji.

Má Dynamo šanci uspět?

Určitě má šanci. Jak jsem říkal, v této době, bez lidí, je možné všechno. Šanci máme!