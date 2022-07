„Vzhledem k výsledku to byl z našeho pohledu výborný zápas, klub jako Budějovice neporáží bundesligového soupeře každý týden,“ liboval si pro klubový web po cenném vítězství trenér Jozef Weber, jedním dechem však dodal, že i takový výsledek je třeba brát s pokorou.

Úvod zápasu patřil čtrnáctému týmu uplynulého ročníku německé bundesligy, černobílí ale bránili pozorně a soupeře do žádné větší příležitosti nepouštěli. „V první půli, která byla z obou stran velice dobrá, byl náš soupeř lepší, ale my jsme také měli nebezpečné situace,“ poznamenal trenér Dynama, jenž měl na mysli zřejmě hlavičku Sladkého nebo nebezpečnou střelu aktivního Hory krátce před koncem první půle.

Vítězný gól vstřelil deset minut před koncem zápasu po prudkém Čoličově centru nekompromisní ranou Jonáš Vais. „Převaha Augsburgu po půli se zvýšila, Janáček chytil dvě tři šance a my z krásného brejku dali gól. Vítězství to bylo možná trochu šťastné, avšak proti těžkému soupeři jsme uhráli vzadu nulu,“ vyzdvihl trenér Jozef Weber.

Augsburg - Dynamo ČB 0:1 (0:0) - Branka: 79. Vais. Diváci: 300. Dynamo: Janáček – Sladký, Králik (46. Havel), Broukal (73. Čoudek), Skovajsa (46. Čolič) – Čavoš (46. Vais), Hora (73. Hellebrand) – Penner (73. Hais), Hellebrand (46. Krch), Potočný (46. Švec) – Zajíc (46. Škoda). Augsburg: Gikiewicz (46. Koubek) – Bauer (80. Gruber), Gouweleeuw (46. Framberger), Uduokhai (46. Winther) – Pedersen (46. Gumny), Gruezo (46. Götze/80. Kücüksahin), Dorsch (46. Caligiuri), Iago (46. Zehnter/80. Mbila) – Jensen (46. Hahn), Niederlechner (60. Demirović), Malone (46. Pepi).

V PÁTEK S UNIONEM BERLÍN

Jak jsme v Deníku už informovali, tříletou smlouvu v Dynamu ve středu podepsal šestadvacetiletý slovenský středopolař Jakub Grič. jenž ve slovenské lize naposled hájil barvy Trnavy.

Odchovanec Michalovců přichází do Č. Budějovic jako volný hráč. „Hned po podpisu smlouvy odjel do Kaprunu za mužstvem na soustředění a už v pátek s Unionem Berlín by měl naskočit,“ uvedl pro Deník sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

Zápas s Berlínem by se měl hrát v pátek odpoledne od půl třetí v Neukirchenu.