„Prohra sice těsná, pořád ale prohra, takže jsme zklamaní,“ konstatoval budějovický kouč, který měl k výkonu svých svěřenců řadu výhrad. „Hlavně v prvním poločase jsme nepodali takový výkon, jaký jsme si představovali,“ vraštil čelo Horejš. „V naší hře bylo málo pohybu, málo důrazu, v tom nás Slovácko výrazně předčilo. Přestože jeho hráči měli v nohách čtvrteční střetnutí Konferenční ligy, jejich vůle po vítězství byla větší,“ uznal.

Po změně stran černobílí znatelně přidali, jenže právě v době, kdy už tlak Slovácka nebyl tak výrazný, padl jediný gól zápasu. „A to gól z kategorie zbytečných, kdy jsme měli míč ve své moci, ale po zbytečném nákopu a prohraném souboji jsme inkasovali. Což tak zkušenému soupeři, jakým Slovácku je, samozřejmě vyhovovalo,“ konstatoval trenér Dynama a dodal, že jeho svěřenci pak sice měli nějaké možnosti, především ze standardních situací, vyrovnat se jim však bohužel nepodařilo.

Pozitivem z hlediska hostů bezesporu bylo, že ač Slovácko kopalo do půle devět rohů, všechny obrana Dynama zvládla s přehledem odvrátit. Navíc Jihočeši ke konci právě z rohů, kdy ve snaze vyrovnat si vynutili tlak, měli dvě velké šance. Při té první Králíkovu hlavičku Kalabiška odvracel z brankové čáry (dle názoru hráčů Dynama prý už za ní, navíc možná i rukou), při té druhé Havel mířil hlavou těsně vedle. Předtím měl gól na kopačce i Bassey, jeho gólovou střelu jeden z beků Slovácka ale tečoval na roh.

„V obranné fázi jsme obstáli, ale ve finální fázi, v té poslední třetině hřiště, musíme vyvinout větší tlak. Je tam málo zakončení, málo míčů do vápna. Bez střely na bránu nemůžeme dát gól,“ mrzelo Davida Horejše.

A co sporná situace po Králíkově hlavičce na brankové lajně Slovácka? „Průkazné záznamy bohužel nebyly. Ta ruka tam vylítla a kluci říkali, že ruka tam určitě byla, že to hráč vyrazil rukou, jenže to já z lavičky posoudit nemohu,“ krčil rameny trenér Dynama.

V sobotu hraje Dynamo doma s Baníkem (16.00).