„Co jsme chtěli natrénovat, to jsme zvládli, takže zatím spokojenost,“ vyzdvihl trenér Dynama David Horejš a dodal, že v prvním týdnu trenéři se zaměřili převážně na kondiční věci. „Hodně jsme ale byli i na hřišti, proto tréninky byly většinou dvoufázové. Spokojeni jsme i s přístupem hráčů, a co je v této době důležité, ani po zdravotní stránce nebyly větší potíže,“ podtrhl Horejš.

Přípravný zápas s Vyšehradem sice v týdnu pro karanténu pražského týmu odpadl, noví hráči však i tak měli možnost se v Dynamu ukázat. „Každý den jsme na hřišti, odehráli jsme i modelovaný zápas, kluky jsme tudíž v akci viděli. Nicméně ani modelované utkání přípravný zápas nenahradí,“ mrzelo Horejše. „Do zahájení soutěže však sehrajeme čtyři kvalitní utkání,“ poznamenal.

Hráčský kádr doznal v létě řady změn. „Z nových hráčů jsme se už rozloučili s Denisem Baumgartnerem, jenž přišel ze Senice. Nepřesvědčil nás, že by nám mohl v záloze nahradit tak kvalitní hráče, jakými byli Šulc, Havelka či Schranz. Nově přišel za Slavie nadějný Valenta, jenž na svůj věk má obrovský potenciál,“ vyzdvihl Horejš . „Doufáme, že se nám podařilo přivést náhradu za Tomáše Sivoka do středu obrany,“ zmínil příchod Martina Králíka ze Žiliny. „Na dalším doplnění kádru se dále pracuje,“ ujistil ještě trenér Dynama.

Zatímco Schranz odešel do Jablonce na přestup, návrat Šulce a Havelky na jih Čech zcela vyloučen není. „Oba začali přípravu ve svých klubech, my o ně ale stojíme a oni to ví. Přejeme jim, aby se v Plzni či ve Spartě prosadili, pokud by se jim to nepovedlo, jejich návrat sem bychom uvítali,“ zdůraznil Horejš.

Na druhý pokus to v Dynamu na hostování zkouší plzeňský Ubong Ekpai. „Loni přišel jako náhrada za Lukáše Provoda, ale po operaci kolena nebyl v optimální kondici, a když už začal chodit do hry, vrátil se v zimě do Plzně, kde se zase zranil. Víme ale, co od něj čekat, je to charakterově velice dobrý kluk a věříme, že naváže na ty výkony, které odváděl, když tu končil. Typologicky se do našeho způsobu hry hodí, ale důležité je, aby mu zdraví drželo,“ podtrhl trenér Horejš.

Do Tábora zamířil po návratu z hostování z Pardubic na zkoušku mladý Šplíchal: „Chceme, aby ve svém věku měl větší minutáž ve druhé lize a myslím, že by to jemu i Táborsku mělo pomoct. Výměnou za něj chceme otestovat de Almeidu, jenž v Táborsku hrál velice dobře. Má výbornou útočnou fázi, jenže třetí liga je směrem dozadu někde úplně jinde než ta první, takže si ho i v tomto směru chceme prověřit,“ vysvětlil trenér Horejš.

Plzeň bude v sobotu na rozjezd hodně těžký soupeř. „My si ale takové soupeře vybíráme, protože zápasy s nimi nejlíp ukážou, jak na tom jsme a na čem ještě máme zapracovat. Plzeň je velká kvalita a my jsme rádi, že takový zápas můžeme hrát,“ ocenil trenér David Horejš.

Na zápas se těší i hráči Plzně: „Je určitě dobře, že si tréninkové jednotky zpestříme zápasem. Navíc proti dobrému ligovému soupeři, takže to určitě bude cenná prověrka,“ uvedl pro klubový web obránce Lukáš Hejda.

Zápas, který se z hygienických důvodů a kvůli aktuální situací ohledně koronaviru bude hrát bez diváků, začíná v plzeňském areálu v Luční ulici v sobotu v 11.00 hodin.

TÁBORSKO V PRAZE SE SPARTOU

Fotbalisté druholigového Táborska se střetnou v sobotu na Strahově v přípravném zápase s prvoligovou Spartou! „Čeká nás slavná Sparta, bude obrovsky silná na míči, střetneme se s top kvalitou a pro nás to je svátek. Doufám, že neuděláme ostudu, pokusíme se udělat co nejpříznivější výsledek,“ dal se před cestou do Prahy slyšet táborský trenér Miloslav Brožek. Začátek sobotního utkání je v 11 hod.