„Věděli jsme, že proti nám bude stát tým, který má velkou kvalitu a který dobrou formu prokazoval i v posledních zápasech, přesto jsme chtěli i proti tak kvalitnímu soupeři hrát aktivně,“ uvedl na pozápasové tiskovce pro média trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že hráče také upozorňovali, že se musí vyvarovat chyb, které Jablonec dokáže potrestat.

„Jenže bohužel právě to se v první půli stalo,“ mrzelo trenéra Dynama, jenž oba inkasované góly označil za velice laciné. „Při tom prvním jsme neubránit standardní situaci a druhý gól jsme soupeři sami nabídli,“ připomněl Horejš, že jablonecký Martin Doležal první gól dal po rohovém kopu, kdy byl u zadní tyčky zcela volný, a na 2:0 zvýšil po Havlově nepovedené malé domů. „Já si všiml, že mě budějovický stoper asi nevidí, tak jsem to zkusil tam jít. Myslím si, že i gólman trochu zaspal,“ líčil muž zápasu. „Při prvním gólu to Miloš Kratochvíl u první tyče po rohu pěkně tečoval, trefilo mě to přímo v náběhu a já už to jen uklidil,“ dodal.

Jablonec obě zmíněná zaváhání hráčů Dynama díky Doležalově pohotovosti dokázal potrestat a do kabin šel o přestávce s dvougólovým náskokem. „A proti tak silnému soupeři pak už je velice těžké to z 0:2 otáčet,“ krčil rameny David Horejš. „Sice jsme se ve druhém poločase zvedli a měli jsme tam i nějaké příležitosti vstřelit kontaktní gól a vrátit se do zápasu, ale soupeř si to vítězství už zkušeně pohlídal,“ konstatoval Horejš.

Tři body fotbalisté Dynama naposledy v I. lize získali 5. února s Baníkem (1:0), od té doby na vítězství jedenáct kol čekají. „Nebudeme si nic nalhávat, psychika i ve fotbale hraje velkou roli. To, že jsme tak dlouho nevyhráli, je na hráčích už vidět. Chybí potřebné sebevědomí a sebedůvěra, taková ta herní pohoda a jistota tam prostě není, v přechodové fázi přes střední pásmo máme hrozně moc ztrát, sami si to zbytečně komplikujeme,“ vraštil čelo kouč Dynama. „Ale nedá se nic dělat, jako tým jsme se do této nedobré situace dostali a jako tým musíme zapracovat i na tom, abychom se zase zvedli. A já věřím, že se nám to podaří a že se z toho dostaneme,“ zdůraznil trenér David Horejš.

Nejbližší šanci k tomu fotbalisté Dynama budou mít tuto sobotu v Příbrami (15).