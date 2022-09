Plzeň v sobotním zápase na jihu Čech potvrdila roli favorita, vítězný gól ale dala až ve čtvrté minutě nastaveného času. „Takový je fotbal, minule v Liberci jsme měli štěstí, to nám teď nepřálo,“ litoval trenér Jozef Weber, své hráče ale za výkon proti mistru ligy a účastníku Ligy mistrů chválil: „Z taktického hlediska jsme zápas odehráli tak, jak jsme to zamýšleli. Do nějaké pětašedesáté minuty jsme hráli velice kvalitně a řekl bych, že z našeho pohledu nadstandardně. S favoritem jsme drželi krok i naději na dobrý výsledek. Moc šancí jsme neměli, ale proti Plzni si soupeři moc možností nevytváří a my věděli, že to bude o dvou třech šancích, které musíme proměnit, troška štěstí nám ale chyběla,“ zmínil trenér Weber tyč, kterou trefil Martin Sladký.