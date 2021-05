A to s porážkou zaslouženou. Ačkoli hlavně v první půli měli opticky více ze hry hosté a převážně se hrálo na polovině domácích, přímo na teplickou branku šla jediná střela, kterou vyprodukoval ze střední vzdálenosti Jonáš Vais – a pohříchu jeho pokus zůstal ze strany hostí v celém zápase vlastně jediný…

„Finální fáze je pro nás už delší dobu velkým problémem,“ mrzelo trenéra Davida Horejše. „Po velké vápno naše hra má slušné parametry, bohužel v poslední třetině hrací plochy a hlavně ve finální fázi jsme jaloví. Tam se nedokážeme prosadit, není tam zakončení, není tam tlak do brány, není tam větší vůle s tím něco udělat. Bez toho se v lize vyhrávat nedá,“ smutně krčil trenér Dynama rameny. „My jsme naposledy gól ze hry vstřelili v zápase s Baníkem,“ dodal.

V Teplicích dle Horejšova názoru jeho svěřencům chybělo víc snahy a vůle se s nedobrou koncovkou poprat. „Když si vezmete šance, které v zápase měly Teplice a z čeho daly své góly, tak my jsme ty možnosti měli také, jenže místo toho, abychom posílali centry do vápna, tak to pořád dokola obehráváme zpátky,“ kabonil se budějovický kouč. „Přitom to řešíme trénink co trénink, jenže pak přijde zápas a každý se bojí tu zodpovědnost vzít na sebe,“ mrzelo ho. „Prohra je pro nás určitě zklamáním, jenže fotbal se hraje na góly a my bohužel prostě nejsme schopni se ve finální fázi prosadit. Proto jsme v Teplicích prohráli,“ konstatoval David Horejš.

Na rozdíl od fotbalistů Dynama, kteří mohli v Teplicích díky svému postavení v ligové tabulce hrát zcela v klidu a pohodě, pro jejich soupeře to byl v boji o záchranu velice důležitý zápas. Tím spíš, že předtím Příbram senzačně vyhrála s Jabloncem. „Pro nás to byl klíčový zápas a jsem moc rád, že jsme ty velice důležité body získali,“ radoval se na pozápasové online tiskové besedě trenér Radim Kučera. „Spadl mi kámen ze srdce,“ dodal a připomněl, že v prvním poločase jeho hráče svazovala povinnost zvítězit. „Budějovice působily do půle lepším dojmem, zatímco my nebyli na míči, chyběl nám pohyb a měli jsme malé herní sebevědomí. V závěru poločasu jsme se z toho mohli dostat a Jakub Mareš mohl dát gól do šatny, svou šanci ale neproměnil. Pomohl nám až gól Pavla Moulise ve druhé půli, jeho trefa nás postavila na nohy a v další fázi jsme už byli nebezpečnější. Po druhé brance jsme si zápas pohlídali a dobře pracovali v defenzivě. I když měly Budějovice určitý tlak, stoprocentní šanci si nevytvořily,“ uzavřel teplický kouč.

A jak viděli své trefy střelci teplických gólů? „Měl jsem to na slabší nohu, ale naštěstí jsem to trefil, šlo o strašně důležitý gól. O poločase jsme si říkali, že to může být klidně o jedné brance a že jsme ji dali my, to byla velká euforie,“ líčil Pavel Moulis. „Věděli jsme, že Příbram vyhrála s Jabloncem a v prvních dvaceti minutách nás to asi svazovalo, neboť jsme byli nervózní. V půli jsme si k tomu něco řekli a zareagovali jsme velmi dobře,“ ocenil autor gólu na 2:0 Lukáš Mareček.

Zatímco tepličtí fotbalisté slavili body, které jim s velkou pravděpodobností mohou zajistit ligovou záchranu, hráči Dynama na včerejším tréninku rozebírali příčiny nezdaru. „Musíme se pečlivě připravit na poslední dva zápasy, kdy máme velice těžké soupeře,“ připomněl trenér Horejš zápasy se Slováckem a v Edenu se Slavií.