Sice jste s Pardubicemi dali tři góly, na první výhru v sezoně venku vám to ale nestačilo. Proč ne? Je to škoda, ale nic na tom už teď nezměníme. Musíme se soustředit na další zápas a v něm defenzívu vylepšit. My góly dáváme, ale vzadu jsme děraví.

Slova do vlastních řad si zaslouží uznání, ale pravda je, že góly venku dáváte. Teď na jaře dva góly Hradci, dva góly Karviné, teď dokonce tři góly Pardubicím.

Jak jsem říkal, gólů dáváme hodně, ale taky je dostáváme.

Nicméně doma jste na jaře ještě gól nedali…

Měli jsme těžké soupeře a myslím si, že 0:0 se Spartou není až tak špatný výsledek. A s Plzní jsme prohráli 0:1 hodně smolně.

S Pardubicemi jste z těch vašich tří gólů jeden dal vy hlavou. Jak jste tu svou gólovou hlavičku viděl?

Matěj Mršič z trestňáku poslal dobrý centr do vápna, já se tam vždycky snažím jít do toho prostoru, šli jsme tam spolu s Matějkou a já ten souboj vyhrál a brankář na míč nedosáhl. A já byl samozřejmě rád, že to tak dopadlo.

Jenže nato jste byl i aktérem následující situace, která skončila odpískáním penalty a gólem na 3:2 pro domácí…

Do vápna šla nahrávka od Martina Králika. Nevšiml si Solila, kterého i já viděl až na poslední chvíli, Snažil jsem se mu míč ukopnout, bylo to v pokutovém území, tak aby nešel sám na bránu. Možná jsem to měl vyhodnotit jinak a vůbec do souboje nejít.

Rozhodčí ten váš střet se Solilem nejdřív nepískl, pak se ale ozval VAR, a když se pan Zelinka vydal k monitoru, už jste pravděpodobně tušil, že je zle…

Jakmile jde rozhodčí koukat na VAR, většinou, tak na devadesát procent, to penalta opravdu je.

Nicméně zkoumání té situace bylo hodně dlouhé a dá se říct, že i hodně kuriózní…

Bylo to strašně dlouhé, určitě dobrých osm minut a my celou tu dobu tam v té veliké zimě stáli a čekali, co vlastně bude. VAR totiž nefungoval, a tak se rozhodčí nakonec šel podívat někam na nějakou úplně jinou kameru…

Ale penaltu nakonec pískl a Cadu ji proměnil. Předtím jste dvakrát náskok Pardubic vyrovnali, věřil jste, že to dokážete i do třetice?

Já osobně věřil, že to aspoň dorovnáme. A když jsme to dorovnali, snažili jsme se dát ještě další gól, abychom už konečně venku vyhráli. Bohužel už jsme to nestihli.

Zmínil jste těžké soupeře, které jste měli na jaře doma, nicméně i s podzimem jste už šest zápasů v řadě nevyhráli. Pokusíte se tu sérii nevýher zakončit teď v neděli doma proti Jablonci?

Jasně, všichni už to chceme zlomit. A ty tři body potřebujeme, abychom se zase posunuli zpátky na to místo, na kterém bychom chtěli skončit. To je první šestka.

Jablonec je v tabulce dole, jenže bodové rozdíly nejsou tak velké. Navíc Jablonec potvrdil i ve dvou zápasech se Spartou, jak v poháru, tak v lize, že stále je to silný tým!

Jablonec má velkou kvalitu a my dobře víme, že v neděli nás doma nečeká lehký zápas. V Karviné a s Pardubicemi jsme se sami přesvědčili, jak jsou zápasy s mužstvy ze spodku tabulky těžké. Chceme ale vyhrát, a tak do toho musíme dát všechno!