V minulém kole Dynamo hrálo se Zlínem 2:2 na krajně těžkém terénu a za podmínek, které byly na hraně regulérnosti. „Nějaké zdravotní potíže jsme po tom zápase ještě v týdnu řešili, ale věřím, že to dáme nějak do kupy,“ přemítal trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že někteří hráči ze sestavy vypadli. „Třeba Havel a Mršič určitě k dispozici nebudou, v rekonvalescenci je Vais, ale musíme se s tím poprat a já věřím, že hráči, kteří do zápasu nastoupí, odvedou maximální výkony.“

Fotbalisté Dynama si jsou vědomi, že duel v Mladé Boleslavi má velkou důležitost. „To mají teď ale všechny zápasy, které ještě do konce ligy zbývají. Tabulka je velice vyrovnaná a v každém zápase jde o zařazení do té které skupiny v nadstavbě,“ připomněl Horejš, že jeho svěřenci stále ještě mají naději dostat se do skupiny o titul, na druhé straně je ale od skupiny o záchranu dělí jen čtyři body.

Mladá Boleslav v tabulce sice je o bod až za Dynamem, dle Horejše ale nedělní soupeř jeho svěřenců má velkou sílu. „Boleslav má obrovskou kvalitu, jsou tam hráči s velkými zkušenostmi,“ zmínil trenér Horejš třeba exreprezentanty Suchého či Matějovského.

„Nicméně jedeme k zápasu s cílem bodovat, chceme vyhrát. Proto se musíme na to utkání připravit co nejlíp a podat v něm takový výkon, abychom měli šanci uspět,“ zdůraznil před cestou k nedělnímu utkání do Mladé Boleslavi trenér Dynama.

PÁTEČNÍ PŘEDEHRÁVKY

Ve II. a III. lize oba jihočeské týmy si předehrávaly své zápasy už v pátek – Táborsko se doma rozešlo s Opavou nerozhodně 2:2 a Písek prohrál za umělého osvětlení se Sokolovem 1:2.

V divizi všech pět jihočeských týmů hraje o víkendu doma: v sobotu béčko Dynama už dopoledne porazilo M. Lázně 4:1, odpoledne se hrají zápasy Katovice – Sedlčany a Soběslav – Doubravka (oba od 16.30), v neděli Lom – Plzeň (15 Svépomoc) a J. Hradec – Cheb (16 Vajgar).