Po prohře s Libercem v úvodu jarní sezony fotbalisté Dynama pak tři domácí zápasy v řadě v lize vyhráli, když dokázali zvítězit i s pražskou Slavii (!), a navíc přes Brno prošli do až pohárového semifinále.

boj o ligu čeká fotbalisty Dynama, kteří klíčový zápas s Teplicemi doma nezvládli a prohráli 0:3 (na snímku Marcela Čermáka atakuje Daniel Fila, přihlíží Tomáš Kučera). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jenže teď v neděli Dynamo klíčové utkání doma s Teplicemi nezvládlo a po vysoké prohře 0:3 se rázem zařadilo mezi mužstva, která v závěru sezony zřejmě budou čekat nervy drásající zápasy o ligovou záchranu.

„Byly to z naší strany jednoznačně darované góly. To, co nás aktuálně hodně trápí, což jsou zcela zbytečné chyby, soupeř dokázal tvrdě potrestat,“ smutnil po zápase stoper Lukáš Havel, jenž při neúčasti distancovaného Martina Králika v zápase zastával funkci kapitána.

Právě Havel měl podíl na prvním „darovaném“ gólu, když v souboji s Gningem přišel o míč, střelu teplického útočníka sice brankář Šípoš vyrazil, ale na dorážku Daniela Fily už nedosáhl. „Já jsem velice rád, že jsem nastoupil a prošlapal si cestu zpátky,“ liboval si dvacetiletý teplický útočník, jenž si v zápase připsal za Teplice svůj druhý jarní start a navíc svůj první gól v sezoně. „Z toho gólu mám samozřejmě velikou radost, hlavně mě však těší, že jsme vyhráli, gól už je takový bonus. Ten gól je důležitý, abych si víc věřil,“ řekl na pozápasové tiskovce Fila.

Po Filově vedoucím gólu se fotbalisté Dynama snažili už do půle srovnat, Čermákovu gólovku ale brankář Grigar skvěle vyrazil. Po půli se čekal ještě větší tlak Dynama, jenže přišla další chyba defenzívy a Gningův gól na 0:2. „Byl to zápas, v němž se nám nedařilo vlastně vůbec nic,“ lomil rukama trenér Marek Nikl. „Asi jsme nemohli pomýšlet na lepší výsledek, neboť bychom si ho ani nezasloužili. Od začátku jsme nehráli dobře a vůbec se nedostali do zápasu. Navíc jsme udělali velké chyby, po kterých padly všechny tři góly,“ nehledal výmluvy Nikl. „Náš výkon prostě nebyl dobrý a nebylo tam vůbec nic z toho, co chceme hrát,“ konstatoval domácí kouč a na připomínku Deníku, že neúčast stopera Králika, vyloučeného pár vteřin před koncem pohárového zápasu na Spartě, byla zřejmě znát víc, než se možná čekalo, jen pokýval hlavou: „Dá se říct, že ano. Byla tam od začátku vidět i nejistota v rozehrávce, tedy tam, kde jsme v minulých zápasech byli silní,“ mrzelo ho.

Svěřenci trenérů Nikla a Zápotočného nečekanou domácí prohrou přišli o šanci utéct z nebezpečného pásma: „Mohli jsme na tom být velice dobře,“ připomněl Nikl, že v případě výhry by Dynamo mělo odstup od posledních Pardubic i předposledního Zlína devíti a od čtrnáctých Teplic sedmi bodů. „Teď jsou hlavy dole, ale věřím, že se otřepeme a připravíme se tak, abychom závěr sezony zvládli,“ uzavřel Marek Nikl.

V neděli hraje Dynamo venku s Hradcem Králové (16:00).