Pět zápasů venku totiž sehráli v tomto ročníku I. ligy černobílí a ani v jediném neprohráli! Na vítězství na Spartě 4:2 navázali v Brně v neděli výhrou 3:1.

Černobílí jeli do moravské metropole s cílem navázat na výkony a výsledky z posledních tří zápasů. „Čeká nás ale velice náročné utkání, neboť Brno dokázalo podobně jako my v posledních třech zápasech bodovat, což potvrzuje jeho kvalitu,“ upozornil trenér David Horejš. „Že Brno hrálo v minulém kole v Edenu se Slavií 1:1 a předtím vyhrálo v Jablonci, my dobře víme. Ale pojedeme do Brna vyhrát,“ ujišťoval zkušený záložník Petr Javorek.

Uspět doma chtěla i Zbrojovka. „Budějovice jsou silné v brejcích, což potvrdily na Spartě, k tomu přidávají precizní defenzivu. Přesto věříme, že to zvládneme,“ uvedl pro klubový web asistent brněnského kouče Petr Maléř.

V nedělním duelu sice jako první už ve 3. minutě zahrozila Zbrojovka, ale Růsek zpoza malého vápna branku hostí překopl. Dvě minuty nato na druhé straně z přímého kopu i Čolič z dvaceti metrů poslal míč nad břevno.

Poté už přišly na řadu velké chvíle Patrika Brandnera!

V 10. min. po Javorkově lobu Brandner utekl, domácí sice reklamovali ofsajd, praporek pomezního ale zůstal dole a útočník Dynama podél vybíhajícího Flodera dal vedoucí gól Dynama. Sedm minut nato po Čoličově centru hlavičkoval Van Buren do tyče a Brandner u druhé tyčky odražený balon vrátil do odkryté branky – 0:2!

Domácí pak vyvinuli tlak, slibný náskok ale Dynamo do pauzy uhájilo. I díky výborně chytajícímu Drobnému, jenž si u tyče poradil s hlavičkou Přichystala i se střelou téhož hráče z pohotové otočky. Po změně stran Brno svůj tlak ještě zvýšilo a v 53. min. Růsek hlavou po Dreksově centru snížil na 2:1. Snaha Brňanů vyrovnat byla veliká, jenže Drobný v bráně byl neprůstřelný, vychytal Růska i Pochlopníka a v nastavení Čavoš po akci Van Burena chladnokrevně pečetil – 1:3!

Brno - Dynamo ČB 1:3 (0:2) - Branky: 53. Růsek – 10. a 17. Brandner, 90. + 2 Čavoš. ŽK: Gajić, Štěpanovský, Vintr – Talovierov, Javorek, Horejš. Bez diváků. Rozhodčí: Lerch – Mikeska, Dresler. Brno: Floder – Moravec, Dreksa, Gajić (32. Šural), Kotula (84. Hladík) – Pachlopník, Sedlák, Čermák, Štepanovský (32. Šumbera) – Růsek, Přichystal (59. Vintr). Dynamo: Drobný – Čolić, Talovierov, Králik, Skovajsa – Čavoš, Javorek – Valenta (70. Matějka), Van Buren, Mészáros (81. Mršić) – Brandner (85. Havel).