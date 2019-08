Po úspěšném vstupu do ligy, kdy se Dynamu dařilo výsledkově a hlavně i herně, před týdnem v Příbrami nováček propadl. „V Příbrami jsme nepodali optimální výkon, ale chyby, kterých jsme se tam dopustili, jsme si důkladně rozebrali,“ zdůraznil trenér David Horejš, dle něhož v první lize se takové individuální chyby trestají. „My s Jabloncem i v Příbrami po velkých chybách dostali gól hned na začátku, a to se těžko otáčí,“ vraštil čelo.

Slavia bude v pátečním zápase jako obhájce titulu a lídr aktuální tabulky jednoznačným favoritem, trenér Horejš nicméně odmítá klišé, že jeho svěřenci nemají se Slavií co ztratit. „Přijít můžeme o tři body,“ řekl a připomněl, že Dynamo drželo krok s Jabloncem i Spartou. „Mrzí nás, že aspoň v jednom z těchto utkání jsme nezvítězili.“

S přáním bodovat fotbalisté Dynama tudíž půjdou i do pátečního utkání, byť sílu svého soupeře uznávají. „Zase budeme chtít hrát svoji hru s tím, že musíme diametrálně změnit přístup, jaký jsme měli v Příbrami. Potom bychom se třeba mohli pokusit i se Slavií něco uhrát,“ uvedl v rozhovoru pro Deník záložník Petr Javorek.

„Slavii se nám v přípravě povedlo porazit, teď to však bude úplně jiný zápas,“ připomněl letní nečekanou výhru 2:0 nad Slavií v Čelákovicích útočník Ivo Táborský, jenž ve Slavii s fotbalem začínal. „Zápas bude velkým svátkem: nejlepší český tým, vyprodaný stadion, co víc si přát. My se na utkání moc těšíme a chceme bojovat tak, aby to Slavia na Střeleckém ostrově neměla jednoduché.“

Navázat na předchozí vydařené domácí zápasy by si přál i v pátečním zápase trenér Horejš. „Čeká nás soupeř, který je někde úplně jinde než my. Zřejmě nejlepší tým z celé ligy,“ zdůraznil českobudějovický kouč. „To všichni víme, kůži ale nechceme prodat lacino,“ ujistil.

K dispozici trenéři Dynama dnes budou mít i Romana Poloma, jenž v týdnu přišel na jih Čech z Olomouce. „Zda dostane šanci, to uvidíme, je s námi teprve pár dní,“ upozornil Horejš. Naopak nejistý je start Lukáše Provoda, jenž v Příbrami pro svalové zranění nehrál. „A citelně nám tam chyběl. Snad se dá do kupy,“ doufal kouč Dynama.

Slavii už v úterý čeká klíčový zápas o postup do Ligy mistrů, takže do Rumunska proti Kluži může Slavia některé své klíčové hráče chtít pošetřit. „Jenže to je úplně jedno, protože když se podíváte na soupisku, tak Slavia může postavit tři superligové týmy,“ nepovažuje kouč Dynama následující zápas Slavie v Rumunsku pro svůj tým za žádnou výhodu. „Slavia by klidně mohla hrát hned druhý den,“ pokrčil rameny.

Nicméně „sešívaní“ posun duelu na jihu Čech před víkend uvítali. „Jsme rádi, že budeme hrát už v pátek, jsme za to vděční,“ pochvaloval si pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský. „Každý den je pro přípravu dobrý, zvlášť když jedeme ven. Proto jsme rádi, že můžeme hrát v pátek. Všichni vidíme, jak je důležité, abychom udrželi český koeficient na této úrovni. Jsem rád, že máme možnost se připravit,“ vyzdvihl.

Páteční šlágr na Střeleckém ostrově je dávno vyprodaný a na podporu ochozů fotbalisté Dynama hodně spoléhají: „Se Spartou byli naši diváci hodně slyšet a věřím, že i tentokrát nás podpoří. My uděláme všechno pro to, abychom neprodali kůži lacino,“ ujistil trenér David Horejš.