Půjde o přímý souboj dvou sousedů z horních pater tabulky: „S Dynamem to bude bitva o páté místo v tabulce,“ v rozhovoru pro klubový web liberecký stoper Jakub Jugas upozornil, že jeho tým v lize drží pátou příčku před šestým Dynamem jen díky lepšímu skóre. „Dynamo je velice nepříjemný soupeř, naposledy zahrál dobře proti Baníku. Pokud si dobře pamatuji, tak já jsem České Budějovice snad nikdy neporazil,“ připomněl s úsměvem. „Dynamo je strašně poctivý tým, jehož styl je nám velmi podobný. Je to přímý konkurent o páté místo. Když to zvládneme, tak se od nich odpoutáme,“ uzavřel Jugas.

Liberec si ve čtvrtek v Mol Cupu zajistil postup do osmifinále přes druholigový Žižkov po výhře 3:1 až v prodloužení dvěma góly střídajících Koscelníka a Rondiče.

Utkání se hrálo za stálého sněžení „V takovýchto podmínkách jsem asi ještě žádný soutěžní zápas nezažil. Bylo možné cokoliv, balon může odskočit, zapadnout do brány sám. Žižkov má kvalitní tým, takže jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. I proto, že v sestavě bylo hodně změn,“ řekl ve videonahrávce pro média trenér Liberce Pavel Hoftych.

Liberec pohár se Žižkovem odehrál na umělce v Doubí, hrací plochu hlavního stadionu Severočeši šetřili právě na nedělní ligu s Č. Budějovicemi. Pokud se počasí nějak ještě nezhorší, hrát by se tudíž mělo. „My se připravujeme na to, že se hrát bude,“ krčil rameny před cestou na sever Čech trenér Dynama David Horejš. „Samozřejmě, ty podmínky pro fotbal jsou těžké, ale s tím nic nenaděláme. Mrazy a sníh přípravu komplikují, nicméně v týdnu jsme měli umělku připravenou na trénink velice solidně,“ chválil pracovníky klubové údržby kouč Dynama.

V týdnu do Liberce z druholigové Vlašimi přišel na hostování Adama Diamé, fotbalista s francouzským pasem a senegalskými kořeny. „Je to mladý a talentovaný útočník s velkým potenciálem. Už je adaptovaný na český fotbal. Přichází k nám na půl roku s opcí. Uvidíme, zda se nám podaří využít jeho potenciál a a udělat z něj kvalitního útočníka, jenž pro nás bude přínosem,“ přemítal trenér Hoftych, jehož tým v zimě posílili Karafiát (hostování ze Slavie), Faško (Nitra) a Nečas (Bohemians). Na druhou stranu z hostování se do Slavie z Liberce vrátili Beran, Hromada a Júsuf , navíc do Edenu zamířil na hostování s opcí Kačaraba. Chybět Liberci v neděli bude distancovaný Mosquera a zranění Matoušek a Tijani.

Dynamo v neděli bude ve středu hřiště zřejmě postrádat Petra Javorka, jenž má dle svazového webu stop za čtyři žluté karty. „Zraněné hráče nemáme, a pokud dopadnou dobře i testy na koronavirus, měli bychom mít tým pohromadě,“ uvedl trenér Horejš, jenž kvalitu nedělního soupeře svého mužstva respektuje: „Liberec nesporně má velkou sílu, v lize však žádné utkání není jednoduché a my se chceme soustředit na svoji hru a navázat na své výkony z minulých zápasů. Uspěli jsme na Slovácku i minule s Baníkem, a tak ačkoli nás v neděli čeká nesmírně těžký zápas, pevně věřím, že jsme to schopni také v Liberci zvládnout,“ zdůraznil David Horejš.

TÁBORSKO V PRAZE

V přípravě na jarní část sezony se druholigové Táborsko v sobotu v Praze–Satalicích utká s Varnsdorfem (13.00).

ČFL A DIVIZE V BŘEZNU?

Ačkoli na stránkách FAČR v pátek ráno stále ještě v rozpise figuroval start ČFL a divize už na tento víkend, hrát by se mělo až koncem března. „Ze svazu jsme dostali už i oficiální vyrozumění, že pokud to bude možné, naše soutěž by měla být zahájena nejdříve až 27. března,“ potvrdil v pátek trenér třetiligového FC Písek Milan Nousek. Totéž se týká i divize a soutěží mládeže.