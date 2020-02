„Chceme Dynamo posunout někam dál, něco tady vybudovat. Byl bych zklamaný, kdyby to nevyšlo,“ uvedl šestatřicetiletý exreprezent, jehož přáním je, aby se v Č. Budějovicích hrály i evropské poháry.

Možná, že v jarní části sezony vedle stopera ligového týmu budete i jedním z nových majitelů klubu, jisté ale je, že se vší pravděpodobností v pátek fotbalisty Dynama povedete jako kapitán týmu do úvodního zápasu jarní ligy s Mladou Boleslaví. Hodně se těšíte, až se liga zase rozběhne?

Samozřejmě, každý fotbalista je rád, když má zimní přípravu za sebou.

Když je řeč o zimní přípravě, vy jste ji v Česku absolvoval po hodně dlouhé době. Jaké to bylo?

Hrozné… Já do toho vletěl hned od začátku, žádné úlevy jsem nechtěl a jak jsme běhali na umělé trávě, zablokovaly se mi šlachy pod kolenem a nemohl jsem pořádně ohnout nohu. Ještě teď to trošku doléčuji, abych byl v pořádku. Dá se říct, že jsem se tou druhou polovicí přípravy tak trošku protrápil. Trenér se snažil mě šetřit, abych byl hned od začátku ligy k dispozici, ale i těmi prvními zápasy se zřejmě budu muset nějak protrápit.

I proto jste tudíž odehrál první zápas v přípravě až na soustředění na Kypru?

Řekl bych, že ne, že to bylo v plánu. Trenér chtěl, abych začátek přípravy odtrénoval a zápasy hráli jiní kluci. Především ti noví a mladí. Jako třeba Maks Talovierov, jenž se vrátil ze Sparty a který vypadá hodně dobře. Je to stoper, mladý kluk, jeho výkony jsou pro nás hodně pozitivní zprávou. Stejně jako jí byly už na podzim výkony Lukáše Havla, jenž navíc dává i hodně gólů. Myslím si, že o budoucnost tady nemusíme mít strach.

Ještě k té zimní přípravě, o které jste se dal slyšet, že za vašich mladých let to byla ještě daleko větší hrůza… Je to už teď přece jen lepší?

To se nedá vůbec srovnat! To byly galeje, někdy trénink měl i čtyři fáze a my druhý den lezli po čtyřech… Teď je to daleko lepší, nějaké běhy samozřejmě musí být, je to ale všechno kontrolované systémy GPS. Většina věcí se dělá na hřišti, což je pro fotbalisty příjemnější. Nicméně když se trénuje na umělce, tak je jedno, ať jste starý, nebo mladý, ta umělá tráva vás nějakým způsobem dožene. Klouby, záda, kolena, a když pak někdo má chronické potíže, jako já, či Jirka Kladrubský, anebo teď i Novas (Pavel Novák – pozn.), potom je ta umělá tráva peklo…

Naštěstí zimní přípravu už máte za sebou a už v pátek vás čeká v úvodním kole jarní ligy doma Mladá Boleslav. Vy jste si sérií osmi zápasů bez porážky a osmou příčkou v tabulce po podzimu nasadili laťku hodně vysoko. S jakými cíli půjdete do ligového jara?

Podzim se nám hodně povedl a v tom trendu bychom chtěli i na jaře pokračovat. Já nevím, proč bychom měli ustupovat. Jasně, i na podzim jsme nějaké zápasy po sobě nevyhráli, to všechno může přijít, nicméně já věřím, že těch deset zápasů, které nás ještě v základní části čekají, zvládneme stejně dobře jako na podzim. Do první šestky nemáme daleko, a pokud by se nám to podařilo, bylo by to něco fantastického. Pokud by šestka nevyšla, aspoň do první desítky bychom se rádi dostali. Hlavně ale bychom chtěli podávat takové výkony jako na podzim, aby se náš fotbale lidem líbil.

Hodně důležitý bývá první krok, první zápas. Vy v pátek máte doma Mladou Boleslav, kde jste vedli 2:0, ale padli 2:4. Všechny čtyři góly vám ale dal Komličenko, který už teď v Boleslavi není. Vidíte to jako vaši výhodu?

I bez Komličenka má Boleslav sílu i ambice, má další skvělé hráče. Jistě, Komličenko je střelec a je těžké na hráče jeho typu hrát. Jestli si dobře pamatuji, tak v zápase s námi byl po nějakém zranění, takže ani netrénoval a ani v tom zápase moc neběhal, jenže jako všichni hráči, co umějí dávat góly, se dokázal do té šance vždycky nějak přimotat a tu proměnit. Že bude chybět, pro nás tudíž určitě výhoda je. To říkám otevřeně, stejně tak ale říkám, že Boleslav má velkou sílu a velkou kvalitu.

Věříte, že i s tak silným soupeřem byste mohli uspět a potěšit diváky třemi body?

My je chceme v každém zápase potěšit! Přáli jsme si, aby tady bylo pořád plno, aby chodilo šest tisíc lidí a aby je to bavilo. To je naše přání a pro jeho splnění uděláme všechno, co je v našich silách.