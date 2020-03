V jednu chvíli jste sahali po senzačním vítězství, ještě pár vteřin před koncem jste v kapse měli cenný bod, nakonec ale nemáte nic. Jak vám v tu chvílí bylo?

Převládalo obrovské zklamání. Chtěli jsme bodovat, to se nám nepovedlo, takže samozřejmě jsme byli hodně zklamaní. Na druhou stranu za výkon, jakým jsme se tam prezentovali, si mužstvo zaslouží veliké uznání. S takovým soupeřem, jakým Plzeň je, jsme sehráli vyrovnanou partii a kluci se přesvědčili, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. V některých pasážích hry jsme dokonce byli lepší než Plzeň, šli jsme i do vedení, bohužel gól nám nebyl uznán.

Prohráli jste teď dva zápasy v řadě, nebude to mít na hráče negativní dopad?

Jsem přesvědčen, že ne. Sice jsme dvakrát po sobě prohráli, ale se druhým a čtvrtým týmem tabulky. Navíc náš výkon v obou těch zápasech nebyl špatný. Jak Baník, tak Plzeň jsme v některých fázích utkání přitlačili. Na to chceme navázat i teď v neděli doma proti Liberci.

Zmínil jste pasáže, kdy jste byli i v Plzni lepší. Což platí hlavně o druhé půli, neměli v té první vaši hráči ze soupeře přece jen respekt?

Neřekl bych, že respekt. My věděli, že Plzeň je v laufu, ale chtěli jsme, aby naše defenzíva byla co nejdál od brány a byla agresivní, abychom Plzeň vyvedli z jejího stylu hry. Na její tlak jsme byli připraveni a počítali jsme s tím, že když ten tlak přežijeme, že pak máme šanci uspět. Proto jsme do druhé půle šli s cílem zlomit zápas na svou stranu. Proto jsme ten pres vysunuli ještě výš a myslím, že jsme tím Plzeň zaskočili. Dali jsme i gól, bohužel poté odvolaný.

Po té obrovské euforii možná ještě větší zklamání?

Mrzelo nás to hodně, byl to šok. Nechceme ale brečet, já zase musím říct, že je to prvně, kdy se VAR otočil proti nám. Jak šel rozhodčí k videu, tušil jsem, že bude zle, že tam asi něco bude. Tu situaci ať si každý posoudí sám, já myslím, že gól byl regulérní a že platit měl. Plzeň to nakoplo, nás to na chvíli srazilo, ale pak jsme se s tím srovnali, do hry jsme dali dalšího útočníka a velké šance měli Brandner a právě i střídající Ledecký. Škoda, že jsme alespoň jednu nevyužili. Oba ti kluci si to jistě sami vyčítali a Ledy (David Ledecký – pozn.) byl po zápase hodně skleslý, ale určitě se dočká jindy. My své šance nedali a naopak jsme si pak dali ten polovlastní gól. Tak to ale je, fotbal dokáže být někdy velice krutý…

A co ruka Limberského, která té gólové akci Plzně předcházela?

V pražském derby úplně stejná ruka byla Masopustovi písknutá. Ale jak říkám, ať si ten obrázek každý udělá sám, brečet nechceme, hodíme to hlavu a jedeme dál.

Z gólu, který pak byl odvolán, se radoval Karol Mészáros, jenž byl oproti přechodím zápasům jedinou změnou v základu. Proč dostal přednost před Javorkem?

Peťa Javorek měl v týdnu zdravotní problémy a Karol vypadal na tréninku velice dobře, proto byl pro nás jasnou prioritou. Odehrál výborné utkání, totéž ale platí o všech středových hráčích a vlastně o celém mužstvu.

Zápas provázela výborná atmosféra. Souhlasíte?

Jistě, diváci byli skvělí. Ač jejich hráči byli v některých částech utkání i pod tlakem a kopali míče do autu, lidi pořád fandili, žádné nadávky a pískání. Nás těšilo, že k té atmosféře přispěli také naši fanoušci, bylo jich tam hodně a byli slyšet. Věřím, že teď přijdou v neděli i na Liberec.