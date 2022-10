A v Teplicích, které naopak většinu svých bodů získalo doma, k tomu fotbalisté Dynama teď přidali i kvalitní a disciplinovaný výkon. Svého soupeře zaskočili v úvodní půlhodině aktivní a odvážnou hrou. Napadali domácí fotbalisty už při rozehrávce a sami se snažili držet míč a kombinovat na útočné polovině. Což se jim i dařilo, takže tepličtí fotbalisté s výjimkou nebezpečné Gningovy střely levačkou v první půli vážnější šanci neměli. „Z naší strany to nebyl dobrý výkon. Vázla nám součinnost, nepodrželi jsme balon, trápili jsme se nahoře a neměli jsme žádný tlak. Slabší individuální výkony, středový trojúhelník nebyl nejlepší,“ konstatoval trenér Jiří Jarošík na pozápasové tiskovce.

Plně spokojeni po prvním poločase ale v Teplicích nebyli ani hosté. „V první půli jsme sice dokázali v poli držet balon, ale nedostávali jsme se do kvalitního zakončení. Chtěli jsme střídáním něco změnit, přidat pohyblivějšího hráče,“ vysvětloval trenér Jozef Webera dodal, že Lukáš Čmelík, jenž přišel do druhé půle, to splnil. „Navíc svůj výkon korunoval také krásným druhým gólem,“ vyzdvihl kouč Dynama.

První gól dal hned po přestávce utěšenou střelou zpoza vápna Patrik Hellebrand. „Kuba Hora mi to tam dobře dal, já se jen podíval a z jedničky to trefil. Naštěstí to tam zapadlo a jsem za to moc rád,“ pochvaloval si po zápase mladý středopolař.

Po přestávce totiž místo očekávaného teplického tlaku udeřili fotbalisté Dynama, kteří pět minut před koncem přidali i druhý gól a v závěru tlak Teplic přečkali také díky dvěma výborným zákrokům brankáře Janáčka. „Poprvé si užil čisté konto a zasloužil si to, působil velice jistě,“ .ocenil Weber, dle něhož tři body jeho tým získal díky úspěšné produktivitě (první dvě střely hostí mezi tři tyče skončily obě gólem a málem skončila gólem i ta třetí, kdy Zajíc pálil v 90. minutě po špatné rozehrávce brankáře Muchy).

„Soupeř byl hodně efektivní,“ souhlasil trenér Jarošík s tím, že hosté jeho hráče předčili v produktivitě. „Lámalo se to za stavu 0:0; kdy jsem pobízel hráče, že pokud chceme vyhrát, musíme pro to udělat víc. Kdybychom dali první gól my, bylo by to jiné, takhle mohly Budějovice trpělivě bránit a vyrážet do brejků,“ přemítal Jarošík, jenž se nijak netajil zklamáním: „Klidně jsme mohli vyměnit pět hráčů, jenže my je momentálně nemáme. Doplácíme na úzký kádr,“ posteskl si teplický kouč.

SOBĚSLAV S KARVINOU!

Po výhře v Teplicích čeká fotbalisty Dynama ve středu zápas 3. kola Mol Cupu, ve kterém od 17 hod. hostí doma druholigovou Vlašim. Ve středu hraje v poháru doma i Táborsko, které změří síly s prvoligovým Brnem (15:00).

Ale už v úterý hraje v poháru doma i Soběslav, jež ve velice atraktivním střetnutí hostí druholigovou Karvinou (15)!