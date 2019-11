Jde o střetnutí dvou mužstev z horní poloviny tabulky: Sparta je s 25 body pátá, Dynamo na osmé příčce má jen o dva body méně.

Ligový nováček z jihu Čech se na tak lichotivou pozici vyšvihl díky úctyhodné sérii pěti výher v řadě, trenér David Horejš hlavu v oblacích ale nemá: „Nějaké body jsme teď sice nahráli, dobře ale víme, že nás čeká těžký závěr podzimní části sezony,“ připomíná budějovický kouč, že jeho svěřenci po pátečním utkání na Letné hned v příštím kole jedou do Jablonce, který je v lize čtvrtý. „Reprezentační přestávku jsme tudíž věnovali tvrdé přípravě a zaměřili jsme se hodně také na věci, které bychom potřebovali ještě zlepšit. Na zbývající čtyři zápasy bychom se rádi připravili tak, abychom tuto část soutěže dohráli co nejlépe,“ zdůraznil Horejš.

V týdnu se do přípravy zapojil i Filip Havelka, jenž sehrál oba vítězné zápasy české jednadvacítky v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. „Proti Spartě hrát nemůže, protože ti tři sparťani tuto klauzuli mají ve smlouvě o hostování. Jsme ale rádi, že odehrál za jednadvacítku obě utkání a v obou podal velice dobrý výkon. I to je vizitka toho, že tady děláme dobrou práci,“ ocenil kouč Dynama.

Konečnou podobu sestavy sice trenéři určí až před zápasem, dá se ale čekat, že za Havelku ve středové formaci naskočí Čavoš. „Je to možné, Patrik podal v Teplicích výborný výkon, a přestože jsme pak proti Slovácku tu sestavu chtěli přizpůsobit dle soupeře trošku jinak, Čáva do základní sestavy určitě patří.“

Ačkoli si fotbalisté Dynama po sérii pěti výher věří, kvalitu pátečního soupeře respektují. „Že v šestnáctém kole pojedeme na Spartu a budeme na ni ztrácet jen dva body, s tím by asi málokdo počítal, dobře ale víme, jak silný soupeř nás čeká. Pořád je to to Sparta Praha, navíc bude mít za sebou i své fanoušky,“ zdůraznil trenér David Horejš a zmínil i dva zápasy, které už jeho tým se Spartou v této sezoně odehrál. „V poháru jsme prohráli, v lize remizovali, a kdyby tudíž do třetice to vyšlo a my vyhráli, vůbec bychom se nezlobili,“ dodal s úsměvem.

„Sparta samozřejmě bude doma obrovským favoritem, já však přesto věřím, že když podáme na Letné nadstandardní výkon, že můžeme uspět. Že jsme i tam schopni se porvat o co nejlepší výsledek,“ zdůraznil David Horejš.