Jenže z jihočeské metropole odjížděli s nečekaným třígólových výpraskem a jejich trenér Jozef Weber se po zápase netajil svým velkým zklamáním: „Nejdříve gratulace Budějovicím. Navázaly na své podzimní výkony a uštědřily nám drtivou porážku. Rozhodlo se o ní už v první půli, kdy jsme nestačili hlavně pohybově a Budějovice nás předčily v agresivitě i rychlosti. Z toho pramenily i ty tři góly, pak už to bylo pro nás hodně složité. Musím říct, že to určitě byl nejhorší poločas za ty dva roky, které jsem v Boleslavi zažil,“ lomil rukama mladoboleslavský kouč.

O Dynamu Weber před zápasem řekl, že v zimě hodně posílilo. Na dotaz Deníku jižní Čechy, zda ho tudíž nezaskočilo, že nové posily soupeř nechal na lavičce, ale zavrtěl hlavou: „Už generálka Dynama na Kypru napovídala, že tomu tak bude. Trenéři Budějovic zřejmě neměli důvod sestavu z úspěšného podzimu měnit,“ krčil rameny.

Mladá Boleslav v zimě přišla o své klíčové hráče: do ciziny odešli kanonýři Komličenko a Mešanovič, na celou sezonu vypadl zraněný Matějovský, což dle Webera ale není pro pro debakl v Č. Budějovicích žádnou omluvou. „Ti hráči jsou pryč, jsou tady jiní hráči, co hrají za Boleslav, a dnešní výkon týmu nebyl hodný bolslavského dresu,“ soptil Weber a jedním dechem dodal, že to by se mohl v každém dalším zápase na odchody bývalých opor odvolávat. „O tom už se prostě bavit nechci,“ uzavřel Weber nevydařené vystoupení svého týmu na jihu Čech.