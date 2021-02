Ačkoli bod ze hřiště čtvrtého týmu tabulky rozhodně má svou cenu, hosté si byli dobře vědomi, že měli i na vítězství. „Abychom v takovém zápase mohli pomýšlet na všechny tři body, museli bychom proměnit alespoň jednu z těch velkých šancí, které jsme měli,“ zmínil trenér David Horejš úniky Matěje Mršiće a Marko Alvira.

„Vedle těchto dvou vyložených šancí jsme tam měli cirka tři slibné příležitosti, které jsme mohli vyřešit líp,“ litoval trenér Dynama a dodal, že vše si s hráči už probrali u videa hned na nedělním regeneračním tréninku.

„Že jsme nezískali tři body nás mrzí, na druhou stranu je třeba vidět, že proti nám stál kvalitní soupeř, který směrem dozadu je velice silný a my se tam těžko prosazovali. Celkově jsme ale to utkání odehráli velice dobře a bod ze hřiště, kde tvrdě narazila třeba Plzeň, my se vší pokorou bereme,“ podtrhl Horejš.

Výkon hostí ocenil i trenér Slovácka Martin Svědík: „My za svými dosavadními jarními výkony zaostali, avšak na druhou stranu je třeba vidět, že Budějovice hrají ve výtečné formě a byly velice kvalitním soupeřem. Měly šance a my musíme sílu Dynama respektovat, nejméně dvakrát nás skvěle podržel gólman Nemrava. Hosté byli kombinačně lepší a jejich defenzíva se těžko dobývá. Proto bod bereme,“ chválil hru Dynama domácí kouč.

Bod bral i jeden z klíčových hráčů Slovácka Michal Kadlec: „Byl to zápas o jednom gólu, ten nikdo nedal, takže když to shrneme, byla to zasloužená remíza s výborným soupeřem,“ uvedl kapitán domácího týmu pro klubový web. „My jsme nevstoupili do zápasu dobře. Budějovice nás přehrávaly, dobře nás napadaly. Nebyli jsme ve hře, nedostali jsme se k prvním ani ke druhým balonům. Také jsme to běžecky nějak těžce rozdýchávali. Závěr poločasu z naší strany už byl lepší, ale musíme poděkovat Víťovi Nemravovi, jenž před pauzou chytil sólový nájezd hostujícího hráče,“ připomněl Kadlec únik Matěje Mrsiće.

Jihočeši vsadili na kombinační hru a aspiranta na evropské poháry v tomto směru výrazně předčili. „Byl to náš záměr, chtěli jsme držet balon, abychom si připravili rozehrávku tak, aby měla kvalitu a my neztráceli zbytečně míče. To, abychom byli silní na míči, bylo jedním ze záměrů, s nimiž jsme do zápasu šli. To fungovalo, a proto jsme si dokázali vytvořit i ty šance,“ vysvětloval Horejš a ke dvěma tutovkám, které jeho svěřenci nevyužili, se ještě vrátil podrobněji.

„Matěj Mršić měl zvolit jiné řešení, a to buď střelu na přední tyč, anebo přihrávku na Patrika Brandnera. Jistě, na to rozhodnutí příliš času neměl a správné řešení si nevybral, ale věříme, že třeba si ho vybere příště,“ přemítal kouč Dynama.

Další stoprocentní příležitost vstřelit vítězný gól měl Marko Alvir. „Dostal přesný míč za obranu a chtěl brankáře přehodit. Myslím si, že volil správné řešení, ale gólman to se štěstím vyrazil,“ litoval David Horejš.

Do slibné šance se krátce před koncem zápasu dostal i střídající David Ledecký, jenž se do týmu vrací po zranění a na Slovácku jen pár vteřin po svém příchodu na hřiště mířil hlavou těsně vedle. „Ten gól bychom mu přáli, na tréninku Ledy pracuje výborně a také v těch zápasech, kdy nějaký prostor dostal, odvedl velice dobrý výkon. Ke gólu byl blízko a musím říct, že celá ta akce byla už odzadu ukázková – dobrá rozehrávka od Králíka, perfektní centr od Nováka a té Ledyho hlavičce chyběly jen centimetry a takový ten potřebný kousíček štěstíčka,“ líčil kouč Dynama.

Míč do sítě sice hosté v závěru dostali, když po Alvirově centru výstavními nůžkami zakončil Patrik Brandner, ale gól pro ofsajd neplatil – a jak opakovaný záznam potvrdil, ofsajd to bohužel byl.

„My soupeře i v posledních deseti minutách zatlačili a bylo vidět, že se kluci spokojit jen s bodem nechtěli, že se chtěli pokusit získat všechny tři. A za vítězstvím skutečně také šli,“ chválil své svěřence trenér David Horejš.

V úvodním kole druhé poloviny první ligy se Dynamo už v pátek večer pod reflektory střetne od 18 hod. doma na Střeleckém ostrově s ostravským Baníkem.