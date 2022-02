Tento důvod JUDr. Koubek zpochybnil: „Když mi Tomáš oznámil svou rezignaci, řekl jsem mu, že sejdeme v týdnu a probereme vše v klidu a bez emocí. Ale poté, co uvedl za důvod odchodu z funkce neshody se mnou, rozhodl jsem se na to reagovat,“ zdůraznil šéf klubu a dodal, že Sivok se ve své funkci dopustil několika zásadních manažerských chyb, které mu on vytkl.

„Chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě, či uzavření této smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, prostě není možné,“ uvedl v oficiální zprávě, které Dynamo poskytlo médiím.

Se zněním této klubové zprávy Tomáš Sivok zásadně nesouhlasil: „My si s panem Koubkem slíbili, že na sebe nebudeme přes média útočit, nicméně na tato nepravdivá tvrzení jsem mlčet nemohl,“ zdůraznil v pondělí v telefonické odpovědi na dotaz našeho listu Tomáš Sivok, ale žádost o větší rozhovor odmítl. „Vyjádřil jsem se pro web Sportu a dál si posílat svá stanoviska přes média by dle mého názoru nikam nevedlo,“ podtrhl a dodal, že za tím, co řekl pro zmíněný web, si však stojí.

Dle Tomáše Sivoka se jeho vzájemná spolupráce s Vladimírem Koubkem začala už po dvou měsících hroutit, dle něj i proto, že majitel klubu začal mít finanční problémy a začal dělat zbrklá rozhodnutí. „Já dělal v klubu celou dobu zadarmo z lásky k Dynamu, od pana Koubka jsem ani žádnou smlouvu nedostal,“ prohlásil Tomáš Sivok na webu Sportu.

A jak to bylo s jeho údajným nepravým podpisem na hráčské smlouvě? „Zřejmě to souviselo s hostováním Micka van Burena ze Slavie, kdy smlouvu mezi kluby dle pana Koubka podepsal někdo za něj. Zajímalo mě, kdo to byl, přišlo mi to jako šílenost. Já administrativu nedělal, sám jsem podepisoval jen nového šéfa Akademie Aleše Křečka a pár hráčů připodepisoval spolu s panem Koubkem,“ líčil Sivok ve zmíněném rozhovoru. „Já si čím dál tím víc připadal jako maskot, který je v klubu zbytečný,“ dodal.

Ve funkci sportovního ředitele Dynama byl Tomáš Sivok jen šest měsíců. „Mám za těch půl roku zcela čisté svědomí. Kdybych jakkoli podváděl, musel bych se stydět. Vše, co jsem dělal, bylo naprosto v souladu s legislativou FAČR,“ uzavřel Sivok.

Vladimír Koubek má na vše zcela odlišný názor: „Já to sice v žádném případě nechtěl řešit přes média, ale na Sivokova nepravdivá tvrzení v tištěném Sportu se ozvat musím,“ řekl šéf Dynama včera v telefonickém rozhovoru pro Deník jižní Čechy s tím, že oficiální vyjádření klub formuluje.

Jedno rozhodnutí už majitel Dynama ale Deníku v pondělí dopředu sdělil: „S okamžitou platností končí ve funkci šéfa naší Akademie mládeže Aleš Křeček, jenž při jmenování do manažerské funkce v naší akademii neuvedl, že je statutárním zástupcem vedení Akademie mládeže v Třebíči. Jeho smlouva v Dynamu, kterou podepisoval Tomáš Sivok, byla tudíž neplatná,“ informoval dr. Koubek a dodal, že v klubové Akademii mládeže v Dynamu počínaje úterkem bude výkonným ředitelem jmenován Petr Benát a jako šéftrenér mládeže bude působit Stanislav Rožboud. „Další změny v organizaci a řízení klubu budou zveřejněny ve zmíněném oficiálním vyjádření vedení klubu,“ potvrdil dr. Koubek.

Post sportovního ředitele obsazován v nejbližší době nebude. „O tuto činnost se podělíme s generálním sekretářem Milanem Čadkem,“ uzavřel Vladimír Koubek.