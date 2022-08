Liberec do sezony vstoupil senzační výhrou 2:1 na Spartě a nato doma nastřílel Teplicím pět gólů, před týdnem ale padl s Pardubicemi. „Já už po Spartě na hráče apeloval, aby nelétali v oblacích, asi si ale mysleli, že si přijedou zahrát fotbal a bude to stačit, jenže nestačilo,“ hněval se trenér Luboš Kozel, jehož svěřenci tudíž proti Dynamu šli s cílem zaváhání z minulého kola odčinit.

S přáním bodovat na sever Čech ale jeli i fotbalisté Dynama: „My chceme s každým uspět,“ v rozhovoru pro Deník ujistil kouč Jozef Weber.

Pro zápas v Liberci Jihočeši šli se třemi stopery ve složení Broukal, Havel, Králik a zdálo se, že by to mohlo fungovat. Liberci totiž patřila úvodní desetiminutovka, do větší příležitosti se ale nedostali a postupem času se hra vyrovnala. Ve 13. minutě měli hosté i první šanci, když Broukal prostrčil balon do vápna na nabíhajícího Čmelíka, jenž ranou ze čtrnácti metrů prověřil pozornost brankáře Vliegena. Hosté ve své aktivitě pokračovali a ve 21. minutě zkusil Hora napodobit Schicka dalekonosnou střelou z poloviny hřiště, a byť míč skončil vedle brány, byl to docela slušný pokus.

Jenže gól dal krátce nato Liberec a pro Dynamo to podobně jako v zápasech se Spartou a Slováckem znovu byl gól hodně laciný, když po Frýdkově střele zpoza velkého vápna brankář Šípoš balon neudržel a dobíhající van Buren ho pohodlně poslal do opuštěné branky. Liberec tak šel do vedení – 1:0.

Do druhého poločasu tudíž trenér Weber sáhl ke dvěma změnám a za Potočného naskočil do hry Hellebranda a za Griče poprvé v české lize nastoupil Jakub Švec. Liberec ale nadále měl hru pod kontrolou a v 60. min. měl druhý gól na kopačce střídající Jan Matoušek, zblízka ale pálil vedle. Gól Talovierova pro ofsajd neplatil a v závěru toho Dynamo náležitě využilo: v 85. min. gólovou ránu střídajícího Hellebranda ještě stačil Vliegen vyrazit na roh, v 89. min. ale belgický brankář neudržel Švecovu střelu a Lukáš Havel srovnal chladnokrevným blafákem na 1:1!

Liberec - Dynamo ČB 1:1 (1:0) - Branky: 22. Van Buren – 89. Havel. ŽK: Mara – Sladký, Hora. Diváci: 4258. Rozhodčí: Orel – Arnošt, Kotalík. Liberec: Vliegen – Gebre Selassie, Talovierov (84. Purzitidis), Plechatý – Mikula, Doumbia (75. Mara), Frýdek, Červ (74. Rondič), Preisler – Van Buren (84. Rabušic), Kozák (57. Jan Matoušek). Dynamo: Šípoš – Broukal, Havel, Králik – Čolić (68. Jakub Matoušek), Grič (46. Švec), Hora, Sladký – Čmelík (90 + 1. Čavoš), Škoda (68. Hais), Potočný (46. Hellebrand).