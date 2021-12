„Snažil jsem se být aktivní,“ poznamenal Michal Škoda, jenž na jih Čech přišel letos v létě z Mladé Boleslavi, kde v minulém ročníku I. ligy nastřílel deset branek.

Olomouci jste oplatili nedávné vyřazení z Mol Cupu, takže jistě spokojenost?

Samozřejmě, že z výsledku máme velkou radost, po porážce na Baníku to těší tím víc. Řekl bych, že to byl velice náročný zápas, dle mého názoru taky poměrně vyrovnaný. Ale na druhou stranu si myslím, že jsme zvítězili naprosto po zásluze! Stálo nás to hodně sil, bylo tam dost dlouhých míčů, chvílemi to byl takový ping-pong… Což nic nemění na tom, že za ty tři cenné body jsme moc rádi.

Vy jste proti Olomoucí v základní sestavě byl po delší době. Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do zápasu hned od začátku?

Hodně mi k tomu zřejmě pomohl gól, který jsem dal předtím v Ostravě, kde jsem šel na hřiště ve druhé půli. Už během týdne jsem tudíž tušil, že bych mohl proti Olomouci jít od začátku. Ale za to, že jsem důvěru od trenérů dostal, jsem velice rád. Chtěl jsem být v zápase hodně aktivní, hlavně jsem však chtěl pomoct mužstvu k vítězství.

A skutečně jste mužstvu pomohl, na první gól jste přihrával. Jak jste tu akci viděl?

Forty (Fortune Bassey – pozn.) tam byl v souboji se dvěma hráči Olomouce, odrazilo se to ke mně, já naznačil střelu, posunul mu to zpátky a Forty potom skvěle toho obránce, co ho dobíhal, nepustil k míči, posunul si to, vystřelil a spadlo to tam. Asi trošku i se štěstím a s tečí jejich beka, ale Forty to udělal super. Byl to moc důležitý gól a hrál v zápase velkou roli.

V poháru jste s Olomoucí doma neuspěli, byla tudíž vaše motivace o to větší?

Určitě ano. Že jsme v poháru nepostoupili, nás moc mrzelo, na postup jsme rozhodně měli. Bohužel na penalty jsme vypadli, tak jsme rádi, že jsme jim to v lize dokázali teď oplatit.

Se svými fanoušky jste se rozloučili v letošním roce vítězstvím, pokusíte se v Liberci v neděli zakončit rok vítězně i na hřišti soupeře?

Samozřejmě bychom poslední zápas v roce chtěli vyhrát! Venku se nám to zatím nepovedlo, ale jednou ta série musí skončit a my věříme, že to bude už teď v neděli.