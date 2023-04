V zápase 25. kola I. ligy fotbalisté Dynama prohráli ve Zlíně vysoko 1:5, už ve středu je čeká semifinále Mol Cupu se Spartou na Letné a v neděli doma důležitá liga s Teplicemi.

Martin Králik ve Zlíně atakuje domácího Vukadina Vukadinoviče: Zlín - Dynamo 5:1. | Foto: Deník/ Jan Zahnaš

Do nabitého „anglického“ týdne svěřenci trenérů Nikla a Zápotočného šli s cílem zabojovat na hřišti posledního Zlína o tříbodový zisk. „Víme, že pro Zlín je to mimořádně důležitý zápas, my ale jedeme s cílem uhrát tři body,“ ujišťoval v rozhovoru pro Deník Marek Nikl.

Po pár úvodních vteřinách zápasu však veškeré taktické záměry, s nimiž hráči Dynama na hřiště šli, vzaly za své. Lukáš Havel únik Vukadina Vukadinoviče před vápnem zastavil faulem, a neboť v té situaci byl posledním bránícím hráčem, byl vyloučen.

Ve 39. vteřině zápasu!

Nebylo to nejrychlejší vyloučení v české ligové historii, tímto primátem se totiž „pyšní“ jiný budějovický fotbalista – v roce 2010 v utkání s Ústím nad Labem byl útočník Dynama Tomáš Stráský vyloučen už za 19 vteřin po svém příchodu na hřiště!

Na rozdíl od sobotního zápasu, který skončil pro Dynamo debaklem, před těmi třinácti lety černobílí na severu Čech uhráli remízu 1:1, jenže Stráský tenkrát přišel na hřiště jako střídající hráč až šest minut před koncem…

A hrát v deseti šest minut, či celý zápas, to je jiné kafe!

„Dostat ve třicáté vteřině červenou kartu, to se vám zboří všechno, co jste si připravovali,“ smutně krčil rameny po zápase ve Zlíně trenér Tomáš Zápotočný a dodal, že veškeré taktické záměry měly konečnou, ještě než začaly. „Bylo jen otázkou času, kdy nás soupeř ztrestá. Což se stalo a Zlín zaslouženě vysoko vyhrál,“ uznal trenér Dynama. „Těch deset hráčů, kteří po té červené kartě na hřišti zůstalo, to pak nemělo snadné. Hrát celých devadesát minut o jednoho míň, to v lize prostě nejde. My se sice připravovali na rychlostní typy zlínských fotbalistů, ale v deseti lidech je neubráníte, to prostě nejde. V oslabení vydržíte v nějakém bloku tak dvacet minut, déle ne,“ vrtěl hlavou Zápotočný.

Pochopení pro hráče soupeře měl i zlínský trenér Pavel Vrba: „Nám se něco takového stalo dvakrát, že náš hráč se něčeho podobného dopustil a my zřejmě i kvůli tomu pak přišli o body. Tentokráte to bylo stejné, akorát na straně soupeře. Dle mě tím zápas pochopitelně byl hodně ovlivněn,“ uznal zlínský lodivod ve svém komentáři pro televizní Dohráno.

Své svěřence ale za to, jak na vzniklou situaci zareagovali, Vrba pochválil: „Hrát proti oslabenému soupeři nám pochopitelně vyhovovalo, měli jsme tam hodně náběhů do křídelních prostorů, bylo tam z naší strany hodně aktivity. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Zkušený zlínský kouč byl po zisku cenných bodů zřejmě tak spokojen, že pátý gól svého mužstva ani nezaregistroval! „Dali jsme čtyři góly a navíc jsme měli i spoustu dalších situací, kdy jsme výsledek mohli ještě víc potvrdit. Třeba několik brejkových situací jsme bohužel nedohráli,“ litoval a na připomínku, že mu pátý gól, který dal jeho tým v nastaveném čase, asi utekl, jen udiveně zavrtěl hlavou: „Počkejte, bylo to 5:1? Vidíte, to ani nevím. Já fakt žil s tím, že to skončilo 4:1, ale konečně pozitivní informace,“ rozesmál se.

Zatímco ve Zlíně po zápase vládla pohoda, hráči Dynama jeli domů zklamaní. „Možná, kdybych z toho úniku dal gól, dopadlo by to jinak. Ten gól jsem ale nedal,“ litoval Roman Potočný své nevyužité možnosti, kterou měl ještě za stavu 0:0. „Škobrtla mi trošku noha, kdybych spadl, třeba by byla také červená, já se to ale snažil ustát a dát gól, bohužel to dopadlo takhle,“ přemítal Potočný, jenž těsně před koncem navíc z přímého kopu trefil břevno.

Už ve středu fotbalisté Dynama hrají v Praze semifinále Mol Cupu se Spartou a zápas přímo vysílá ČT Sport (18:00).