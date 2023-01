„Tomu, že jsme mužstvo, realizační tým i prostředí tady mohli tři týdny poznávat ještě v minulém roce, jsme byli hrozně moc rádi,“ zdůraznil trenér Tomáš Zápotočný. „My totiž jsme zvyklí, že vždy na konci sezony trénujeme s největší intenzitou a potom každý trénink přidáváme spíše fotbalové věci,“ doplnil Marek Nikl.

Do zimní přípravy navíc hráči Dynama neskočili rovnýma nohama z vánoční dovolené. „Kluci měli během svátků naordinovaných deset tréninkových jednotek, takže tu hrubou fázi přípravy si sami odběhali a my se teď můžeme zaměřit na to, co a jak bychom chtěli v lize hrát. Nehledě na to, že zimní příprava bude hodně kraťoučká,“ připomněl Tomáš Zápotočný, že už 28. ledna Dynamo zamíří k prvnímu zápasu jarní ligy na Slovácko.

Vedle tréninků na Složišti budou hráči Dynama trénovat také v posilovně Family Gym a navíc se už příští středu 11. ledna přesunou na desetidenní zimní soustředění do tureckého Beleku. „Čekají nás tam tři přípravná střetnutí na kvalitních terénech a s kvalitními soupeři. Tam už v podstatě budeme ladit formu na ligu,“ sdělil Zápotočný a jeho kolega Nikl pak jména dvou ze zmíněných tří soupeřů upřesnil: „Hrát budeme s maďarským Vasas SC a polským týmem Widzew Lodž. Třetí soupeř je v jednání.“

Ke změnám v hráčském kádru Dynama oproti podzimní části sezony v zimě prakticky nedošlo. Jedinou novou tváří týmu na pondělním úvodním tréninku byl čtyřiadvacetiletý záložník Marcel Čermák, kterého si noví trenéři přivedli z Příbrami, kde před příchodem do Č. Budějovic všichni tři společně působili. „Máme tady hodně kvalitní kádr,“ vyzdvihl Nikl a v tom ho podpořil i jeho parťák: „Za tu dobu, co jsme tady, jsme se přesvědčili, že tu je taková kvalita, že nepotřebujeme nikoho přivádět, že si poradíme s těmi hráči, kteří tady jsou,“ ocenil Zápotočný.

Přestože noví trenéři svým svěřencům důvěřují, dobře vědí, že je na jaře čeká náročná sezona. „Je to první liga, takže nic lehkého, my ale chceme hlavně hrát dobrý fotbal,“ podtrhl Zápotočný. „A chceme vyhrát každý zápas,“ doplnil ho Nikl.