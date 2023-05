Už před časem Deník informoval, že do Dynama má z Vlašimi namířeno kanonýr Jan Suchan, jenž dal v letošní sezoně ve II. lize 15 gólů.

Jan Suchan je první posilou Dynama, kde po svém přestupu z Vlašimi podepsal smlouvu do 30. června 2026. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Teď se tato předběžná informace potvrdila, Suchan se s Dynamem dohodl a na jihu Čech podepsal smlouvu do 30. června 2026.

„Jde o tvořivého ofenzivního záložníka. Hraje na pozici desítky, ta nám v týmu chyběla,“ vyzdvihl sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

V létě naopak v Dynamu končí hned šest hráčů: Patrik Čavoš, Benjamin Čolić, Lukáš Skovajsa, Michal Škoda, Matej Mršić a Branislav Sluka.

Patrik Čavoš odchází z Dynama, kde působil i jako kapitán, po osmi letech. V černobílém dresu v I. lize ve 114 utkáních dal sedm gólů. Dalších 93 utkání v Dynamu sehrál ve II. lize a v nich vstřelil šest gólů. „Rád se budu vracet, mám tu hodně kamarádů a také město mi přirostlo k srdci,“ loučil se Čavoš.

TÁBORSKO V NEDĚLI S PŘÍBRAMÍ

Fotbalisté Silonu Táborsko v posledním kole II. ligy hrají v neděli doma s Příbramí, kterou čeká baráž o I. ligu (17 Kvapilova).

Ve III. lize v sobotu Dynamo B hostí na Složišti rezervu Bohemians (10:30, Pražané jsou v tabulce druzí!), Písek hraje v neděli ráno v Praze s Admirou.

V divizi po páteční předehrávce Č. Krumlov – Soběslav hrají v sobotu Katovice v M. Lázních (10:15) a první Lom v Klatovech (17).

I. LIGA DOROSTU

Hradec Králové – Dynamo ČB 2:1 (0:0) – Branky: 52. Binar, 63. Blažek – 74. Dohnal, ŽK 2:2 (Binar, Mokrejš – Fišer, Dohnal), rozhodčí Slavíček – Haleš, Erlebach, U17: 4:1 (3:1), Charvát (7. na 0:1).

ÚŘEDNĚ Z JčKFS

Tresty: Šmíd (S. Ústí) 4 týdny, Zeman (Božetice) 3 týdny, Rakovan (Bernartice), Snížek (Slavia ČB), Sazma (S. Ústí) 2 týdny, Brůha (T. Sviny), Fatura (Frymburk), Svoboda (Kaplice), Syrovátka (Ševětín), Česánek (Vacov), Tůma (Blatná) týden (všichni nepodmíněně od 25. května), žádosti: Zasadil (Nemanice) nevyhověno..

Pokuty: Chylík (Chýnov) 2000 Kč, Petrů (Chýnov) 1500 Kč, Kalčík (Vl. Březí) 1000 Kč, kluby: D. Dvořiště 3000 Kč, D. Voda 1000 Kč (+ úhrada Dačicím 4740 Kč), Sepekov/Milevsko 750 Kč, Hluboká 250 Kč, Prachatice/Bavorov a Planá nad Luž. 100 Kč.

Termíny - KP muži: Osek - Milevsko So 17. 6. (10), I. A: N. Ves - Planá Pá 9. 6. (18), I. B: Mladé - Kaplice B So 17. 6. (10), N. Včelnice - Borek So 17. 6. (13:30 JH Tyršův stad.), KP žáci: J. Hradec Třeboň St 7. 6. (starší 17 Vajgar, mladší 17 Tyrš.).