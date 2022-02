Na otázku, kdo získá ligový titul, měl Karel Vácha odpověď po ruce okamžitě: „To je jasné, Slavia! Za prvé jsem ve Slavii dva roky hrál a pořád jí fandím, hlavně ale dle mého názoru má nejlepší mužstvo v lize. Sice pustila dva klíčové hráče Kuchtu a Stancia, ale myslím si, že trenér Trpišovský věděl, co dělá, když s jejich odchodem souhlasil.“

Vedle Slavie samozřejmě drží Vácha palce Dynamu, kde prožil největší část své bohaté kariéry. A fotbalisté Dynama mu na podzim dělali radost! „Kluci podávali dobré výkony a po zásluze skončili v horní půlce tabulky. Hlavně doma se na jejich fotbal hezky koukalo. Na jaře to nebudou mít lehké, mají ze začátku hodně těžký los, doma se Spartou, venku s Hradcem a doma s Plzní. Taky je otázka, jak se trenéru Horejšovi podaří nahradit odchod dvou klíčových hráčů, chybět asi bude hlavně Bassey, ten hrál na podzim výborně a s devíti góly byl druhým nejlepším střelcem v lize. I Talovierov hrál na stoperu velice dobře, tam ale ho dle mého soudu dokáže nahradit Lukáš Havel, jenž na rozdíl od Makse je i gólový,“ přemítal Vácha. „Byl bych rád, kdyby se Dynamo udrželo v horní polovině tabulky, ale snadné to mít nebude, je to tam hodně našlapané,“ upozornil.

Na otázku, kdo z ligy dle něj sestoupí, Vácha jen pokrčil rameny. „Nikomu to nepřeji, ale hodně špatně je na tom Karviná, která ani jednou nevyhrála a má jen pět bodů. To je z devatenácti zápasů hodně mizerná bilance,“ uvedl a dodal, že baráži se dle něj asi nevyhnou Teplice. „Sice v lize patřívaly ke špičce, teď ale sestupnou tendenci mají už několik posledních sezon. Dole jsou také Pardubice a Jablonec, který se dle mého názoru na jaře posune nahoru, ale Pardubice asi budou mít potíže. Minulou sezonu hrály výborně, teď ale nějak zřejmě zapůsobil syndrom druhého roku nováčka. Navíc nehrají na svém hřišti, to je taky hendikep. Ale stát se na jaře může stát cokoli, ani na spodku tabulky nejsou velké bodové rozdíly,“ uzavřel Karel Vácha.