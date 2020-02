Podobně jako před týdnem s Mladou Boleslaví a už na podzim třeba v Teplicích fotbalisté Dynama základ k vítězství položili v první půli. V té si Zlíně zajistili náskok 2:0.

Ke hře svého týmu v úvodu utkání trenér David Horejš přesto měl výhrady: „Tři body ze Zlína nás samozřejmě velice těší, musím ale říct, že jsme do zápasu nevstoupili dobře. Byli jsme v úvodu poněkud zakřiknutí a Zlín pustili do velké šance, naštěstí nás Jarda Drobný podržel,“ vyzdvihl trenér Dynama výkon zkušeného gólmana.

Až na zmíněný začátek zápasu ale byli černobílí v první půli ve Zlíně jednoznačně lepším mužstvem a domácím toho do přestávky moc nepovolili. „Postupně jsme hru ovládli, byli jsme při presinku hodně agresivní a soupeře prakticky do žádné kombinace nepustili. Naopak sami jsme z jedné akce, které se na tréninku snažíme nacvičovat, šli do vedení. To nás nakoplo, zatímco domácí hráče to naopak srazilo a my těsně před půlí dali z penalty druhý gól,“ pochvaloval si Horejš.

Penaltu sudí Julínek odpískal poté, co dlouhé minuty Čavošův pád zkoumal na videu. „Dal jsem si míč vedle obránce, ten mi zavadil zezadu o nohu a já šel k zemi,“ líčil penaltový zákrok Patrik Čavoš. „Z mé strany to byla hloupá chyba,“ kál se gruzínský záložník Vachtang Čanturišvili.

O přestávce zřejmě v domácí šatně bylo hodně rušno a do druhého dějství Zlín šel s očividnou snahou s nepříznivým výsledkem něco udělat. „Do druhé půlky jsme změnili rozestavení a začali hrát na dva útočníky. Hra byla dobrá, hosty jsme zatlačili a dvakrát jsme výsledek korigovali, ale vyrovnat se nám už nepovedlo,“ litoval zlínský trenér Jan Kameník.

„My věděli, že po půli tlak ze strany domácích přijde, že jim nic jiného nezbývá a že vše vsadí na jednu kartu. To se stalo, nám se ale otevíraly prostory na rychlé protiútoky,“ konstatoval David Horejš a dodal, že z jedné takové akce Matěj Mršić zvýšil krásnou střelou na 1:3. „Měli jsme i další brejkové situace, ty už se nám však nepodařilo dotáhnout do konce.“

Ještě před Mršićovou parádní trefou na 1:3 domácí ze svého tlaku, který v úvodu druhé půle vyvinuli, dokázali po standardní situaci snížit na 1:2. „Standardky soupeře byly hodně nepříjemné, oni je dobře zahrávali, chodili do toho hodně důrazně a vytvořili si z nich tlak. Při tom gólu, který padl po přetaženém rohu, jsme tu situaci špatně dohráli. Ale to se stane, navíc nás naštěstí v klíčových chvílích podržel Drobas v bráně,“ ocenil Horejš.

Mužem zápasu bezesporu byl Matěj Mršić, jehož gól na 0:1 pro něj byl premiérovou trefou v I. lize a svůj výborný výkon završil ještě vítězným gólem. „Matěj má fotbal velice rád a dává mu sto procent. Trošku mu po operaci třísel trvalo, než se do toho naplno dostal a dát v lize gól si zasloužil. Moc jsme mu to všichni přáli, konečně se dočkal a musím říct, že zápas ve Zlíně mu sedl, dal dva nádherné góly a já tomu jsem moc rád,“ vyzdvihl trenér Dynama zlínský výkon rychlonohého záložníka.

Pro Zlín, který se chtěl od zápasu s Dynamem odrazit, byla porážka studenou sprchou: „Z výsledku panuje veliké zklamání a nespokojenost. Každá domácí ztráta je velmi bolestná. Po Karviné jsme ztratili body i doma, to je komplikace,“ vraštil čelo trenér Jan Kameník.

Zato hosté jeli domů v pohodě: „Jsme rádi, že jsme navázali na bodový zisk z předchozího utkání a že jsme náročný zápas zvládli s takovým přehledem. Tři body ze Zlína jsou velice cenné a my si jich moc vážíme,“ zářil trenér David Horejš.