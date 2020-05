„Je nám to líto, ale prosíme fanoušky, aby se nesnažili na zápas dostat,“ uvedl na klubovém webu PR manažer Dynama Aleš Strouha a dodal, že pro středeční zápas pozbývají platnost veškeré celosezonní karty, vydané klubem, ať už permanentky, VIP i parkovací karty. Platit nebudou ani žádné zaměstnanecké, servisní nebo novinářské průkazky.

Vedle neúčasti fanoušků trenéra Davida Horejše mrzí i hrozící absence tří důležitých hráčů Javorka, Mrsiče a Schranze. „Ti tři mají na naši hru obrovský vliv, a pokud by chyběli, byla by to pro nás veliká ztráta,“ zdůraznil kouč Dynama. „Věřím ale, že alespoň jeden z nich k dispozici bude,“ zadoufal.

O ligové body bude Dynamo hrát po nezvykle dlouhé pauze, navíc před prázdnými ochozy. „Je to velká škoda, lidi chodili a fandili nám. Budeme se snažit jim udělat radost i u televize,“ podtrhl Horejš, dle něhož kulisa zápasu bude zvláštní. „Nikdo neví, co od toho čekat, nic to ale nemění na tom, že hráči jsou na zápas hodně natěšeni a půjdou do něj s maximálním odhodláním,“ ujistil.

Možnost místo tří vystřídat pět hráčů bere trenér Dynama na vědomí. „Je pět střídajících, ale nadále jen tři střídání. Pro někoho to může být výhoda, pro někoho ne. Záleží na tom, jak máte kádr široký. Vždycky totiž chcete střídáním hru nějak ovlivnit, a pokud kádr široký nemáte, těžko tím hru ve prospěch svého týmu ovlivníte,“ pokrčil Horejš rameny.

V přípravě na ligový restart fotbalisté Dynama třetiligové Táborsko porazili 5:1, v generálce ale Plzni hladce podlehli 1:4. „Chtěli jsme v generálce hrát s kvalitním soupeřem, proto jsme dohodli zápas s Plzní, které jsme v lize byli rovnocenným soupeřem. Věděli jsme, co na Plzeň hrát, bohužel dařilo se nám to jen v první půlhodině. Pak nám chyběla v obranné fázi patřičná agresivita, někteří hráči neplnili to, co měli. Dopouštěli jsme se i chyb, jakých se proti Liberci musíme vyvarovat,“ zdůraznil Horejš.

Liberec v sobotní dohrávce prohrál v Teplicích 0:2. „My do utkání nevstoupili špatně, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi a rychlost přihrávky,“ uvedl pro klubový web trenér Pavel Hoftych, dle něhož jeho svěřenci své šance nevyužili, Teplice ano. „Proto jsme prohráli,“ dodal.

Za zmínku stojí i některá fakta z Teplic: na přímé střely na branku Liberec vyhrál 8:2, na rohy 10:1… „Liberec má kvalitní, dobře poskládaný tým s řadou zkušených hráčů. Silný je v rychlém přechodu směrem nahoru, Malinský, Pešek, Baluta, to jsou rychlí hráči, výborní na míči. Čeká nás těžký zápas, my ale chceme uspět a věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Horejš.