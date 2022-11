Dle Patrika Hellebranda, jenž ve středové formaci Dynama odváděl dobrou práci, bylo vítězství 3:2 sice vydřené, taky však zcela zasloužené. „V prvním poločase jsme byli určitě lepším mužstvem, hráli jsme to, co jsme si před zápasem předsevzali, co jsme hrát chtěli,“ vyzdvihl na pozápasové tiskovce třiadvacetiletý záložník Dynama.

„Myslím si, že jsme tam měli i nějaké šance a naštěstí jsme těsně před přestávkou dali velice důležitý vedoucí gól,“ zmínil gólovou hlavičku stopera Lukáše Havla.„V kabině jsme si v poločase řekli, že i ve druhé půli musíme hrát pořád stejně aktivně, bohužel jsme hned po pauze dostali gól na 1:1 a potom už se obraz hry změnil a bylo to takové nahoru dolů,“ říkal Hellebrand.

Přestože brněnští fotbalisté ve druhé půli v některých fázích této části zápasu měli více ze hry, tři body zůstaly na Střeleckém ostrově. „Dali jsme ve druhé půli dva góly, a byť jsme tam hlavně ke konci zápasu možná měli také trošku štěstí, myslím si, že k tomu i ta trocha štěstí patří,“ dodal mladý středopolař s úsměvem.

Poslední minuty zápasu, kdy hosté snížili na 3:2 a ve snaze vyrovnat vyvinuli velký tlak, se do velkého vápna Dynama vydal i brněnský brankář Berkovec. To Patrik Hellebrand sledoval z lavičky, v šestiminutovém nastavení střídal. „Musím říct, že to byla hrůza! Vlastně ani nevím, kdy jsem střídal, někdy kolem té devadesáté minuty, ale připadalo mi, jako bych tam byl snad dvacet minut… Naštěstí z těch závarů jsme gól nedostali,“ zhluboka si Hellebrand oddechl.

První výhru na domácím hřišti Dynamo uhrálo pod vedením prozatímní trenérské dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří byli pověřeni vést tým v lize poté, co vedení klubu odvolalo trenéry Webera a Baránka. Na tiskovce tudíž padl i dotaz, jak na tu změnu zareagovala kabina. „Doufal jsem, že tuto otázku nedostanu,“ pousmál se Hellebrand, dle něhož takové kroky během sezony jsou vždy nepříjemné, ale že změna trenéra bývá i impulzem. „V pondělí jsme se dozvěděli, že trenér Weber byl odvolán a že tým povedou trenéři Lerch a Kladrubský. Ti dle mě ke svému pověření přistoupili důkladně a do zápasu nám dali pokyny, které my plnili a jsme strašně moc rádi, že jsme to zvládli.“

Vítězstvím nad Brnem zakončili fotbalisté Dynama první polovinu nejvyšší soutěže, v sobotu je ale ještě čeká předehrávka jarní části sezony na Spartě. „Vítězství nad Brnem pro nás bylo velice důležité, a kdyby se nám povedlo bodovat teď v sobotu i na Spartě, mohli bychom podzim hodnotit jako povedený,“ uzavřel Hellebrand.