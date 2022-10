Poprvé v lize od začátku a po pár vteřinách pobytu na hřišti také první ligový gól!

Prvně v základní sestavě, to je pro mě něco až neuvěřitelného, dlouho jsem na to čekal, moc jsem si to přál a jsem rád, že se mi to splnilo. Řádně jsem si to taky užíval a po vítězném zápase tam byly velké emoce a velká oslava.

A co ten váš gól? Celá ta akce se jak vám, tak Čmelíkovi povedla skutečně parádně!

Dal mi to do prázdné brány a mě to stačilo už jen uklidit. Důležité je, že jsem tam byl a Čmelovi jsem za tu nahrávku poděkoval. Už asi stokrát…

Řekl jste, že důležité bylo tam být, až tak samozřejmé to ale nebylo, ne? Čmelík je hodně rychlý, ale i vy jste nechal všechny beky Baníku za sebou a byl jste u míče dřív i než brankář Laštůvka.

Myslím, že s rychlostí jsem nikdy neměl problém. Takže jak jsem řekl, byl jsem tam včas a na správném místě.

Po vašem gólu jste rychle vedli a hned po půli jste přidali i druhý gól, v závěru vás ale Baník pořádně mačkal…

Hlavně když ke konci přišel na hřiště Tijani, tlak Baníku obrovsky narostl. Já byl na lavičce a už se jen modlil, ať už rozhodčí pískne konec.

A navíc nervy na lavičce bývají větší než na hřišti, ne?

Přesně tak, je to hrůza, jen sedět a koukat, jak jsou u vaší brány a lítá to tam ze všech stran… Naštěstí jsme v bráně měli Martina Janáčka, ten odvedl výbornou práci, chytal skvěle! Taky stopeři byli výborní, ale já si myslím, že jsme my všichni jako celý tým makali a odbojovali to. Ty tři body jsme si zasloužili.

A vy jste k tomu přispěl i tím svým gólem… Je to, že hrajete ligu, pro vás splnění nějakého klukovského snu?

Abych řekl pravdu, když jsem hrál jako kluk v Lubech či Klatovech, že bych si někdy mohl zahrát ligu a střílet v ní góly, to mě tenkrát vůbec nenapadlo… Tím větší radost z toho ale mám a budu dělat maximum pro to, abych se v lize udržel.

Že jste ještě jako dorostenec přešel do Budějovic, tudíž nelitujete?

Rozhodně ne! Přišel jsem do sedmnáctky, pak přešel do devatenáctky, odkud si mě letos v zimě trenér stáhl rovnou do áčka. Chodil jsem ale taky za béčko, což jsem vítal. Miluji fotbal, rád ho hraji a nijak nevnímám, zda je to za áčko či za béčko, pokaždé tam nechávám všechno.

Po výhře v Ostravě vás čeká v neděli v lize velice důležitý zápas se Zlínem. Doma jste ještě nevyhráli, zlomíte to?

Uděláme pro to maximum! Zlín má zkušené mužstvo a nebude to jednoduchý zápas, ale já po výhře v Ostravě věřím, že i doma už konečně zvítězíme a že to zvládneme.