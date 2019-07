Prvoligový nováček v základu prvně v letní přípravě nastoupil ve stoperské dvojici s uzdraveným Lukášem Havlem. Naopak už při rozcvičce se zranil Filip Havelka, kterého v základní sestavě nahradil v záloze Jiří Kulhánek. Pro zranění ještě před půlí odstoupil i Ivan Schranz. „To nás mrzí, jsou to oba pro nás klíčoví hráči. Snad to nebude nic vážného,“ vraštil čelo trenér David Horejš.

Jihočeši začali impozantně a po úvodní půlminutě už vedli, když biliárovou akci zakončil po Ledeckého nahrávce zblízka do odkryté branky Schranz – 1:0. A pět minut nato po Čoličově přihrávce zvýšil Ledecký na 2:0.

Pražené se rozjížděli pomalu, ale byť se do blízkosti domácí branky dlouho nemohli dostat, ještě v úvodní čtvrthodině málem snížili, když dalekonosnou dělovku konečky prstů brankář Staněk vyškrábl na břevno.

Ke kuriózní situaci a zároveň k premiéře VAR na Střeleckém ostrově došlo v závěru první půlhodiny, kdy Březina před vápnem fauloval Ledeckého, ale ještě než domácí mohli rozehrát trestný kop, sudí Rejžek po shlédnutí videa nařídil za ruku ve vápně penaltu a z ní Kladrubský přidal s přehledem třetí gól.

Blízko dalšímu gólu byl po Ledeckého ideální nahrávce za beky těsně před půlí Zinedin Mustedanagič, jenž běžel sám na bránu, obešel i gólmana Soukupa, ale míč mu utekl do zámezí. „První mojí myšlenkou bylo to dát přes gólmana, pak jsem ale viděl, že vyběhl proti mě a já neměl jinou možnost než ho zkusit obejít. Dal jsem si to ale moc a šlo to do autu,“ litoval nevyužité šance mladý sparťan, jenž je jednou z letních posil Dynama.

Další tutovku domácí nevyužili v 53. min., kdy Táborský našel na zadní tyči Provoda, ten ale po teči bránícího beka míč minul. Ještě blíž gólu byl Provod po Mrsičově uličce krátce nato, míč po jeho ráně však jen lízl tyčku.

Ani z dalších útočných akcí domácí sice už další gól nepřidali, i tak ale trenér Horejš své hráče po vítězné generálce chválil: „Jsme spokojeni s hrou i výsledkem. Hlavně do přestávky jsme hráli velice dobře, po půli už i díky tomu prostřídání a za velkého horka tempo trošku opadlo. Navíc jsme zbytečně některé míče hráli dozadu, v první půli byly byla naše hra směrem nahoru rychlejší a přímočařejší. Za přístup k zápasu ale hráče chválím,“ ocenil.

Ačkoli v zápise uveden byl, do hry vůbec nezasáhl Tomáš Sivok, jenž se svým bývalým mužstvem trénuje od začátku letní přípravy a pár přípravných utkání v černobílém dresu i sehrál. Jeho návrat trenér Horejš nevyloučil: „Všichni bychom si moc přáli, aby nás posílil, dal si ale nějaký čas na rozmyšlenou a my to respektujeme. Stále však věříme, že v mužstvu zůstane a že nám v lize pomůže,“ zadoufal trenér Dynama. Potěšil ho i návrat Lukáše Havla: „Prodělal boreliozu a jsme rádi, že se dal dohromady a že zvládl celý zápas. V přípravě na druhou stranu podával velice dobré výkony i Maksym Talovierov, jenž tlačí na základní sestavu,“ vyzdvihl Horejš.

V neděli se v premiéře I. ligy Dynamo střetne s Opavou (16.30 na Střeleckém ostrově.

Dynamo ČB - Viktoria Žižkov 3:0 (3:0) - Branky: 1. Schranz, 6. Ledecký, 26. Kladrubský (11). ŽK: Mustedanagič – Maksič, Rothe, Opluštil. Diváci: 400. Rozhodčí: Rejžek – Pečenka, Kotalík. Dynamo ČB: Staněk – Čolič, Havel, Novák (46. Talovierov), Kladrubský (46. Řezáč) – Javorek (46. Čavoš), Kulhánek – Schranz (35. Mrsič), Mustedanagič (71. Šplíchal), Provod (63. Brandner) – Ledecký (46. Táborský).

ZMĚNY V KÁDRU

Testy sparťanů Jiřího Kulhánka a Zinedina Mustedanagič se změnily v hostování.



Roman Wermke, o jehož uvolnění z kádru Deník již informoval, bude hostovat v druholigovém Sokolově.



Klub se rozhodl dále neprodloužit hostování Danielu Marečkovi (Sparta Praha).



K dohodě na podmínkách smlouvy nedošlo s testovaným Karstenem Ayongem.



Lukáš Pouček, jenž loni hostoval v Táborsku a na jaře v Dynamu hrál za juniorku, je v přípravě druholigového Vyšehradu.