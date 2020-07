V hráčském kádru sice došlo k celé řadě změn, dle generálního manažera Martina Vozábala ale s výjimkou Tomáše Sivoka (ukončil kariéru) a Ivana Schranze (podepsal Jablonci) vesměs nešlo o odchody klíčových hráčů. „V základu hráli i Pavel Šulc a Filip Havelka, kteří byli u nás na hostování a my jim přejeme, aby se v Plzni či ve Spartě prosadili. Kdyby se jim to nepovedlo, máme zájem, aby se vrátili,“ dodal Vozábal.

Trenér David Horejš se nikterak netajil tím, že zřejmě největší radost mu udělalo to, že ještě na rok Dynamu kývl velezkušený brankář Jaroslav Drobný, který v minulé sezoně byl velikou oporou týmu a v anketě fanoušků byl vyhlášen i nejlepším hráčem sezony. „Pro nás dohoda s ním byla jasnou prioritou a jsem rád, že to vyšlo. Nahradit gólmana takových kvalit by bylo hodně složité,“ podtrhl trenér Dynama.

Své dlouholeté působení v ligovém A-týmu ukončil brankář Zdeněk Křížek, jenž ale v Dynamu zůstává a bude působit v klubové akademii jako trenér brankářů. Z hostování v Pardubicích se vrátil Martin Šplíchal, hostování Michala Řezáče na Žižkově se naopak změnilo v přestup.

Z nových hráčů, kteří se včera na Střeleckém ostrově hlásili, si trenéři Dynama hodně slibují od 25letého Martina Králíka, jenž přichází na přestup ze Žiliny. „Měl by nahradit Siviho na stoperu,“ zdůraznil trenér Horejš, dle něhož ale všichni hráči, co do klubu přišli, mají předpoklady se v týmu prosadit. „Vytipovali jsme si je a stáli jsme o ně. Pevně věřím, že pro nás budou přínosem,“ zdůraznil trenér Horejš.

Možnou posilou směrem dopředu by mohl být 21letý nigerijský útočník Fortune Bassey (naposledy byl v Ústí a jeho přestup je v jednání), nicméně za Schranze by měl ještě do útoku někdo přijít. „Máme ještě nějaké hráče vytipované,“ ujistil Horejš.

V prvním přípravném zápase by Dynamo mělo hrát příští středu s Vyšehradem.

ZMĚNY V KÁDRU



Odešli: Filip Havelka, Denis Granečný, Jiří Kulhánek, Pavel Šulc (konec hostování), Ladislav Martan, Roman Polom, Michael Rabušic, Ivan Schranz, Ivan Sušak (konec smlouvy), Zdeněk Křížek, Tomáš Sivok, Ivo Táborský (konec kariéry)



Přišli: Denis Baumgartner (přestup Senice), Martin Králík (přestup Žilina), Vojtěch Vorel (přestup Sparta), Matěj Luksch, Martin Šplíchal (návrat z hostování), Fortune Bassey (v jednání), Tadeáš Bečvář, Jakub Kousal, Marek Smejkal (dorost)