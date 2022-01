Ačkoli v zápase padlo půl tuctu gólů, dle asistenta trenéra Jiřího Kohouta mohlo branek být ještě víc. „Z mého pohledu to bylo hodně otevřené utkání a na obou stranách byla spousta šancí,“ řekl po zápase Horejšův asistent, dle něhož tým z polské I. ligy byl ve finální fázi úspěšnější a v koncovce šťastnější. „Do ofenzivy jsme předvedli celou řadu velmi zajímavých věcí, ale do defenzivy se nám ten zápas moc nepovedl,“ uznal Kohout.

Trenéři Dynama si dle Horejšova asistenta nechtějí připouštět, že poté, co odešel do Maďarska kanonýr Fortune Bassey, by tým měl mít na jaře potíže se střelbou gólů. „Máme tady Michala Škodu či Pištu Mihálika, ti oba góly střílet umí a a my věříme, že góly, které na podzim střílel Fortune, zvládneme nahradit. Šance si vytváříme, i Krakovu jsme mohli dát pět gólů. Snad to brzy prolomíme,“ zadoufal Kohout.

Další přípravné utkání se silným soupeřem čeká fotbalisty Dynama na tureckém soustředění už v pondělí, kdy se střetnou s FK Chimki Moskva. Ruský tým svou kvalitu potvrdil i v pátečním střetnutí s ostravským Baníkem, které skončilo 1:1. „Trenér David Horejš nebyl se hrou týmu proti Krakovu spokojen, ale věří, že v duelu s ruským Chimki se přístup jeho svěřenců zlepší,“ uvedl ve svém mailu pro Deník tiskový mluvčí Dynama Aleš Strouha a dodal, že v pondělním utkání by dle Horejšových slov měli větší prostor dostat už ti, kteří budou následně hrát ligu a kteří v sobotu 5. února nastoupí v jarní premiéře proti Spartě.

VÝHRA TÁBORSKA

Fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko ve svém posledním utkání v rámci zimní Tipsport ligy porazili Varnsdorf 1:0 (0:0) a skončili v B-skupině třetí za Ml. Boleslaví a Teplicemi.

Táborsko do zápasu nastoupilo v sestavě Janáček – Plachý, Rydval, Navrátil, Kosek – Holiš, Schramhauser – Vozihnoj, Youri – Drozd, Tijani, vítězný gól dal v 59. minutě střídající Mach.