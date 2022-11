Zatímco Dynamo v lize po porážce s Hradcem Králové sice prohrálo v Jablonci a na Spartě, ale na domácím hřišti pod taktovkou prozatímních trenérů Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského vydřelo cenné tři body s Brnem za výhru 3:2, Hradec všechna poslední tři utkání prohrál (s Pardubicemi, v Liberci a se Slováckem).

Na jih Čech tudíž svěřenci zkušeného trenéra Miroslava Koubka pojedou s cílem si po třech prohrách v řadě napravit reputaci. „Vítězství 3:0 ve vzájemném zápase v lize pro nás může být psychickým povzbuzením, ale nesmí nás to ukolébat,“ uvedl pro klubový web Koubkův asistent Stanislav Hejkal, zároveň však upozornil, že Dynamo povede nová trenérská dvojice a že tudíž tentokráte jejich soupeřem co se týče rozestavení i obsazení některých postů bude úplně jiné mužstvo. „Při změně trenéra se navíc všichni budou chtít ukázat, nikdo nic nevypustí, budou chtít určitě postoupit,“ varoval Hejkal. „Samozřejmě i my uděláme vše pro to, abychom šli v poháru dál,“ ujistil Koubkův asistent.

Dynamu se v poháru daří a po jasné výhře v Chomutově 5:0 uspělo i doma s druholigovou Vlašimí 3:1. S jednoznačným cílem postoupit do čtvrtfinále půjdou noví trenéři i do sobotního zápasu proti Hradci Králové: „Už od prvních dnů děláme maximum pro to, abychom byli úspěšní. Vytváříme tlak na sebe, tlak na hráče. Chceme, aby si všechno sedlo. Chceme uspět, zvítězit a postoupit,“ zdůraznil před sobotním pohárovým osmifinále s Hradcem Králové v rozhovoru pro klubový web nový kouč Dynama Tomáš Zápotočný.