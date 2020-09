„Doma chceme zvítězit, bude to ale hodně těžký zápas,“ podtrhl trenér David Horejš a připomněl, že Bohemka ligu zahájila výhrou s Ml. Boleslaví 4:0. „Naposledy sice doma Plzni podlehla 1:4, ale hrála velice dobře a góly dostala dost lacino. Čeká nás hodně silný soupeř,“ zdůraznil.

Bohemians dle asistenta trenéra Ericha Brabce budou chtít napravit poslední zápasy: „Góly jsme obdrželi. Je jedno, zda to bylo v situaci, kdy jsme otevřeli hru, či nějaké jiné. My naopak góly nevstřelili a v tom je hlavní rozdíl. S Plzní jsme si vypracovali šance, které jsme měli řešit líp. Z obdobných situací nás Plzeň trestala a dávala góly,“ řekl pro klubový web Brabec, jenž do velkého fotbalu vstoupil před lety právě v Dynamu. Na jihu Čech v pátek Brabec očekává tuhý boj: „Čeká nás hodně těžké utkání. V úvodu ligy Dynamo odehrálo těžké zápasy, zejména doma,“ upozornil Klusáčkův asistent, dle jehož soudu pro Dynamo rozhodně byl oslabením odchod Tomáše Sivoka. „Byl velkou osobností na hřišti i v kabině. Do týmu přišli nějací noví hráči, ale potřebují čas.“

Zatímco doma Dynamo ještě nebodovalo, z Ostravy i Opavy vezlo vždy bod. Naposledy v Opavě hrálo 0:0 a defenzívu svého týmu trenér Horejš chválil. „Směrem dozadu jsme to sehráli velice dobře, směrem dopředu to hlavně v přechodové fázi ale už tak dobré nebylo. Na druhou stranu je třeba říct, že kluci zápas odbojovali a my bod bereme. Nicméně pokud teď doma s Bohemkou chceme vyhrát, musíme ofenzivu zlepšit,“ zdůraznil trenér Dynama.

V Opavě černobílí citelně postrádali zraněné ofenzivní hráče Šulce a van Burena. „Pavel Šulc ještě určitě nebude, má individuální tréninky, a když všechno půjde ideálně dál, mohl by být k dispozici po reprepauze. Co se týče Micka van Burena, je možné, že do zápsu už bude připraven,“ potěšil fanoušky Horejš.

V Opavě chyběl také stoper Lukáš Havel. „V týdnu pro potíže se zády v plném tréninku nebyl a nepředpokládáme, že by mohl nastoupit,“ vraštil čelo Horejš.

Naštěstí v Opavě záskok za Havla na stoperu zvládl mladý Talovierov. „Maksym je sice mladý kluk, ale nějaké zápasy v lize odehrál už i v minulé sezoně a v Opavě teď patřil k našim nejlepším hráčům. Pevně věřím, že na to naváže i v dalších zápasech,“ podtrhl Horejš.

Uspět v pátek chtějí oba týmy. „My do Budějovic jedeme s odhodláním bodovat a věřím, že se nám to podaří,“ zdůraznil asistent trenéra hostí Erich Brabec.

Dynamo počítá s podporou diváků, jichž do ochozů mohou přijít dle posledních vládních opatření dva tisíce. „Všichni respektujeme ta nařízení, zdraví lidí je hlavní, ale na fanoušky hodně spoléháme a věřím, že nám pomohou k prvnímu vítězství. My pro uděláme maximum,“ ujistil David Horejš.

Víc diváků bohužel přijít nemůže. „Dokážeme garantovat vstup všem držitelům permanentek a těm, kteří si stihli zakoupit lístky v online prodeji. Tyto skupiny fanoušků nám naplnily kapacitu dvou tisíc diváků,“ uvedl PR manažer Dynama Aleš Strouha a dodal, že na páteční duel s Bohemkou další lístky do prodeje tudíž už nepůjdou.