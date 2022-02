Když fotbalisté Dynama před těmi více než patnácti lety tři body s Plzní oslavovali, nikoho asi v tu chvíli nenapadlo, že to na dlouhou dobu bude jejich výhra nad Plzní poslední. Už jednadvacet utkání v řadě (!) totiž fotbalisté Dynama nedokázali plzeňskou Viktorii porazit – a nepovedlo se jim to ani tuto sobotu, kdy před svými diváky padli 0:1…

A padli s jedním ze tří nejvážnějších aspirantů na titul hodně smolně. „Horší určitě nebyli, měli i šance, gól ale nedali, a proto prohráli,“ napsali jsme v pondělníku v titulku k referátu ze zápasu, který se divákům určitě líbil.

Jenže výsledek domácí fanoušky nepotěšil… „Jsme velice zklamaní, protože jsme sehráli velice kvalitní zápas, podali jsme hodně dobrý výkon a měli jsme i brankové příležitosti, které jsme bohužel nedokázali proměnit,“ litoval trenér David Horejš, jehož týmu nepřálo ani potřebné fotbalové štěstíčko (třeba v první půli dělovka Michala Škody skončila nad překonaným gólmanem Jindřichem Staňkem na břevně, čtvrt hodiny před koncem naopak hlavička plzeňského Buchy se od tyče odrazila za záda bezmocného domácího brankáře Vojtěcha Vorla…).

V první půli mělo Dynamo častěji míč na kopačkách, po přestávce favorizovaní hosté hru vyrovnali a v některých fázích měli i převahu. „My na to reagovali prostřídáním sestavy a měli jsme pak i řadu slibných příležitostí, ať už to byl Patrik Brandner, Matěj Mršič, nebo na konci Emmanuel Tolno, žádnou jsme ale nevyužili,“ mrzelo trenéra Horejše, dle něhož Plzeň potvrdila, proč hraje o ligový titul: „Tyto zápasy totiž dokáže zvládat, měla tu prakticky jedinou šanci a tu dokázala proměnit. Proto si veze všechny tři body, zatímco my jsme vyšli naprázdno.“

Výkon Dynama vyzdvihl i trenér vítězů Michal Bílek: „Naše vítězství se rodilo nesmírně těžko, domácí hráli velmi dobře, měli tam hned několik brankových příležitostí. My měli v prvním poločase velké problémy, ale ve druhém jsme svou hru zlepšili a dali krásnou branku. Tahle výhra je hrozně cenná,“ zářil plzeňský kouč.

Lví zásluhu na těsném vítězství plzeňské Viktorie měl brankář Jindřich Staněk, jenž do Plzně odešel právě z Českých Budějovic. „Staněk byl bezesporu naším nejlepším hráčem, podržel nás během zápasu, ale hlavně i v závěru, kdy tam bylo několik situací, které zaváněly brankou. Podal super výkon a jsme za to moc rádi,“ vyzdvihl trenér Plzně výborný výkon strakonického rodáka, jenž ale jako malý žáček s fotbalem začínal v Přešťovicích, odkud odešel do mládeže pražské Sparty, zkoušel to i v anglickém Evertonu a do velkého fotbalu vstoupil v Dynamu.

„Čisté konto vždycky potěší a tím spíš, když za to jsou tři body,“ zářil Jindřich Staněk. „Jsem v bráně od toho, abych míče zastavoval, takže se to snažím dělat a jsem rád, když se daří mně i mužstvu,“ dodal pro klubový web.

Staňkův výkon vyzdvihl i trenér Dynama. „Nám Jindra pomohl k postupu a v tomto zápase pomohl i Plzni, kterou několikrát podržel. Potvrdil, že udělal velký progres. Plzeň v něm má jistotu,“ zdůraznil Horejš, dle něhož předností současné Plzně je výborná defenziva. „Směrem dozadu je plzeňské mužstvo velice poctivé, v tom má Plzeň velkou výhodu. Ukázala i tady, že v tom má velkou kvalitu,“ uznal trenér Dynama.

Proti Plzni chyběli Dynamu Čolič, Hora a Mihálik. „Na to se nechceme vymlouvat, všichni ti tři hráči by ale určitě sílu našeho týmu ještě navýšili,“ litoval Horejš, dle něhož přesto jeho svěřenci na bodový zisk měli. „K tomu je však třeba vstřelit branku, a to jsme my nedokázali…“

Rozhodující gól dal hlavou Pavel Bucha, možná vůbec nejmenší hráč na hřišti, jemuž ale při jeho hlavičce domácí zadáci nechali ve vápně až příliš prostoru. „Mě hlavně však mrzí to, co tomu předcházelo,“ vraštil čelo trenér Dynama. „My od hráčů chceme, aby situace řešili v klidu, aby se snažili chodit do rozehrávky a nevolili nějaké bezhlavé nákopy. I tuto situaci jsme měli řešit jinak, mělo se to hrát přes Pavla Nováka, který byl úplně volný. Jenže my šli zbytečným nákopem na prostředek, tam Patrik Hellebrand svůj minisouboj neuhrál, Plzni vyšel brejk a poté i ten gól,“ rozebral David Horejš klíčový moment zápasu.

Po sedmi domácích utkáních bez prohry doma černobílí opět padli. Teď hrají dva zápasy v řadě venku, kde na první výhru stále čekají. Dočkají se v neděli v Karviné?