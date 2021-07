Fotbalisté prvoligového Dynama po porážce 0:4 s Dyn. Moskva ve Freistadtu se v další přípravě utkají v sobotu od 10.30 hodin v Táboře na Kvapilce síly s domácím týmem FC MAS Táborsko.

V sobotu v půl jedenácté je výkop atraktivní přípravy Tábořsko – Dynamo ČB: na snímku z duelu Táborska s béčkem Dynamem (2:0) po Brabcově zákroku padá budějovický Šestauber. | Foto: Foto/ Jan Škrle

Druholigové Táborsko po výhře s béčkem Dynama 2:0 stejným výsledkem podlehlo na Žižkově. „Oba obdržené góly mě mrzí, hlavně druhý, kdy si jinak výborně chytající Cízler hodil si míč do brány,“ litoval trenér Miloslav Brožek. „Chybu mu nevyčítám, je to velmi perspektivní gólman,“ dodal s tím, že i první gól byl laciný. „První střelu Cízler vyrazil, pozdě jsme ale reagovali a inkasovali z dorážky. V první půli jsme měli jednu vážnější situaci a měli i náznaky dobrých přechodů, ale nedotáhli je. Snažili jsme se hrát kombinačně, působili jsme ale unaveně. Měli jsme hodně ztrát balonů, takže nemohu náš výkon hodnotit kladně. V úvodu druhé půle jsme měli tlak, Pavlík a Čapek měli dvě velké šance, ale bez efektu. Pak se hra opět srovnala. Mezi 70. a 80. minutou jsme opět měli ve hře navrch, ale neměli jsme kvalitu, abychom dokázali skórovat, mrzelo Brožka, dle něhož Almeida zamířil na testy do Olomouci, naopak brankář Pecháček se vrátil z Dynama. „Tvoříme úplně nový tým,“ podotkl trenér FCT.