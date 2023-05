Fotbalisté prvoligového Dynama po sérii tří porážek v řadě veledůležitý zápas s Jabloncem zvládli s nevídanou suverenitou a po skvělém výkonu vyhráli jas ně 5:1!

Quadri Adediran krásným gólem pečetil výhru Dynama s Jabloncem na 5:1, blahopřát mu běží Čermák a Čavoš. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Byl to pro nás nesmírně důležitý zápas a máme velkou radost, že hráči k němu přistoupili s takovým nasazením a že do puntíku splnili to, co jsme si v týdnu řekli,“ vyzdvihl na pozápasové tiskovce trenér Tomáš Zápotočný a ocenil, že hráči duel zvládli i po psychické stránce. „Není totiž vůbec jednoduché se dostat do herní pohody, když nezvládnete doma zápas s Teplicemi a pak dostanete další facku v Mladé Boleslavi s Hradcem,“ dodal.

Právě proti Hradci ale svěřenci trenérů Zápotočného a Nikla se po nevydařené první půli ve druhém dějství výrazně zlepšili. „Na hráče jsme apelovali, aby na tu druhou půli navázali a máme velikou radost, že to splnili a že navíc svůj výborný výkon korunovali pěti krásnými góly,“ pochvaloval si Zápotočný.

Trenérům Dynama se na tiskovce dostalo pochvaly, že se jim podařilo trefit do sestavy. „My si rovněž myslíme, že jsme se do sestavy trefili a máme z toho velkou radost,“ zářil Zápotočný a souhlasil též s názorem, že hodně důležitou roli sehrálo také to, že Dynamo dalo v utkání vedoucí gól: „Nicméně já už od první minuty cítil z hráčů veliké odhodlání i zdravou sebedůvěru. Potvrdilo se, že fotbal je také o hlavách.“

Výborný výkon podal neudržitelný Adediran. „Je silový, rychlý, zle zatápěl jabloneckým stoperům, pro něž to byly hodně nepříjemné souboje,“ chválil Zápotočný nigerijského útočníka.

Lišáckým gólem a dvěma asistencemi se blýskl Čmelík, směrem dopředu byli hodně aktivní Čermák, Hellebrand i Penner. „A za nimi takovou tu špinavou práci udělali Čavoš a Hora, byli těmi pilnými včeličkami,“ usmíval se trenér Zápotočný, dle něhož si ale pochvalu zaslouží celý tým. Což platí jak na pozorného Janáčka v brance, tak na tříčlennou obranu na čele s kapitánem týmu Králikem. Navíc Havel a Čoudek k vysoké výhře přispěli gólovými hlavičkami. „Standardní situace často rozhodují zápasy, klukům to vyšlo dokonale. Hlavně jsme hrozně rádi za Čouďase, je to osmnáctiletý kluk a hraje v základu,“ pochválil Zápotočný nadějného Ondřeje Čoudka, jenž proti Jablonci dal svůj premiérový gól v první lize. „Pokud dva stopeři dají po gólu, je to velké plus,“ usmál se Zápotočný.

Zatímco kabina Dynama slavila, v té jablonecké vládlo zklamání. „Domácí předvedli opravdu velice dobrý výkon a vyhráli zcela zaslouženě, po většinu času byli jednoznačně lepší a jejich touha po vítězství byla daleko větší než u nás,“ krčil rameny trenér hostí David Horejš. „My věděli, že domácí budou chtít odčinit poslední prohry, že mají dobrý tým, jenže zápas jsme bohužel nezvládli,“ litoval bývalý dlouholetý hráč i trenér Dynama.

„My máme z důležité výhry velkou radost, ale jsme nohama na zemi. Ještě nás čekají dva velice těžké zápasy,“ připomněl Tomáš Zápotočný, že už ve středu hraje Dynamo v Brně a v neděli se střetne doma s Pardubicemi (15:00)