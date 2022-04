V nedělním utkání na domácím hřišti Dynamo zvítězilo nad Bohemians Praha 2:1 a zajistilo si tak pro ligovou nadstavbu účast ve skupině o 7.-10. místo. „Splnili jsme cíl, který jsme si dali před sezonou a pro klub je to dle mého soudu velký úspěch. Navíc jsme se až do poslední chvíle prali také o elitní skupinu,“ ocenil trenér David Horejš.

Své svěřence za hru s Bohemkou pochválil: „Já si výhry moc cením, protože jsme předvedli velice dobrý výkon. To vítězství dle mého názoru bylo zcela zasloužené, vždyť jsme ještě třikrát nastřelili břevno,“ připomněl.

Do středečního duelu v Teplicích půjde Dynamo s cílem uzavřít základní část I. ligy úspěšně. „Budeme se prát o co nejlepší výsledek. Uvidíme, s kým se utkáme v nadstavbě, určitě bychom chtěli úspěšnou sezonu úspěšně završit,“ ujistil David Horejš.

Body v boji o záchranu ale chtějí i Teplice. „Na Budějovice se musíme připravit a porážku od Pardubic odčinit vítězstvím,“ burcoval záložník Pavel Prošek.

Nadstavba o 7.-10. místo začne už v neděli v 16 hodin semifinálovými zápasy 10.-7. a 9.-8., odvety jsou 30. dubna.

BÉČKO PADLO, DOROST VYHRÁL

Béčko Dynama padlo v divizi v Soběslavi 0:2 a trenér Dušan Žmolík spokojen tudíž nebyl: „Příliš vydařený zápas jsme nesehráli, nepovedl se nám herně ani výsledkově, ale bodovat jsme přesto mohli. Bohužel jsme už tradičně své šance nedokázali proměnit. Za stavu 1:0 Malecha dokonce nedal ani penaltu, nařízenou za faul na Polanského. Poslední čtvrthodinu jsme dohrávali v deseti bez stopera Brabce, který byl po dvou žlutých kartách vyloučen, a v nastavení Bízek vlastním gólem pečetil na 2:0 pro Soběslav.“

Do hry kvůli zranění kolena nezasáhl Jiří Kladrubský. „Jeho bohaté zkušenosti našim mladým hráčům citelně chyběly,“ litoval Žmolík.

Devatenáctka Dynama v I. lize dorostu vyhrála s Plzní na Složišti jasně 3:0 a trenér Stanislav Rožboud své svěřence také patřičně chválil: „Samozřejmě spokojenost, 3:0 s Plzní 3:0 je skvělý výsledek. Navíc nám to ještě dvakrát vykopávali z brankové čáry! Když se hraje týmově, hned je to znát. Tentokrát zápas rozhodli právě střídající hráči,“ připomněl trenér devatenáctky Dynama, že góly dali Bastl, Malý a Pech, kteří do zápasu šli spolu všichni tři (!) v 56. minutě. „Nikdo není rád, když nejde od začátku, ale takhle se ukáže tým.“

Lukáš Bastl kromě gólu na 1:0 na oba další góly nahrával. „Jsem za něj strašně rád, dlouho laboroval s kolenem, ale má velkou chuť a ukázal, že si zaslouží dostat příležitost,“ vyzdvihl Rožboud, jehož svěřence čeká v sobotu zápas v Brně (11:00).