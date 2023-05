Fotbalisté Dynama se v posledním kole základní části I. ligy v neděli od 15 hod. na Střeleckém ostrově utkají s Pardubicemi.

Na podzim fotbalisté Dynama s Pardubicemi na jejich tehdy domácím hřišti v pražském Ďolíčku vyhráli 2:0 (na Michal Škoda bojuje s Michalem Hlavatým), uspějí i v neděli doma? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Svěřence trenérů Tomáše Zápotočného a Marka Nikla čeká velice náročný zápas, protože Pardubice jsou v lize sice předposlední, ale na jih Čech jedou po dvou výhrách v řadě s Hradcem 1:0 a Slováckem 3:1 v herní pohodě.

„Byl bych rád, kdyby nám ty výhry pomohly, nedá se však nic predikovat dopředu,“ přemítal před cestou na jih Čech trenér Radoslav Kováč a dodal, že po vítězství v derby s Hradcem jeho tým odehrál příšerný první poločas se Slováckem, ale otočka po půli ukázala, že tým má charakter. „Musíme však zůstat pokorní,“ zdůraznil Kováč pro Pardubický deník.

Na jih Čech se určitě těší záložník Marek Icha, jenž začínal s fotbalem v Táborsku, odkud loni přestoupil do Slavie a ta ho poslala na hostování do Pardubic. „Bude to těžký zápas, Budějovice nehrají v poslední době vůbec špatně. V lize je ale každý zápas náročný a my budeme chtít nedostat gól a co nejvíce jich vstřelit,“ přeje si Icha.

S přáním navázat na skvěle odehrané utkání s Jabloncem a na vydařený závěr středečního zápasu v Brně půjdou do nedělního zápasu fotbalisté Dynama. „Jsme si velice dobře vědomi, že pokud doma s Pardubicemi vyhrajeme a Jablonec prohraje na Bohemce, že se vyhneme skupině o záchranu,“ připomněl sportovní ředitel klubu Milan Čadek, že díky bodu ze zápasu v Brně má Dynamo reálnou šanci na postup do skupiny o 7.-10. místo. „Máme vše ve svých rukou a věřím, že klukům k bodovému zisku pomohou také naši fanoušci,“ zadoufal Čadek.

Dynamo bude v neděli postrádat dlouhodobě zraněného Mršiče a chybět bude také Michal Škoda. „Z Brna se vrátil s pochroumaným kotníkem,“ sdělil Čadek.

Před duelem s Pardubicemi bude na stadionu autogramiáda klubových legend, při níž budou ve stánku za domácí střídačkou od 14 do 14:30 podepisovat speciální kartičky Jaromír Plocek, Petr Benát a Dušan Kuba.

TÁBORSKO DO TŘINCE

Fotbalisté Silonu Táborsko před týdnem ve II. lize porazili Opavu 1:O a udělali tak důležitý krok k záchraně. To by rádi potvrdili v sobotu v Třinci. „Chtěli bychom mít záchranářské starosti co nejrychleji za sebou,“ zdůraznil po Opavě kapitán týmu Jakub Navrátil. „Táborsku se na hřišti Třince moc nedaří, takže už je načase to změnit a vyhrát tam. Potřebovali bychom ještě více odskočit od spodku a posunout se do středu tabulky,“ doplnil kapitána týmu gólman Martin Pastornický, jenž s Opavou udržel čisté konto.

Ve III. lize hrají oba jihočeské týmy venku: FC Písek v sobotu dopoledne v Hostouni a rezerva Dynama v neděli v Plzni s béčkem Viktorie. Pro mladíky Dynama to bude třetí zápas v řadě venku, ty dva předchozí prohráli. „Mrzí nás to, zkomplikovali jsme si situaci v tabulce. Plzeň je třetí, čeká nás těžký zápas, ale naši mladí hráči mají proti silným soupeřům vždy velkou motivaci,“ uvedl před cestou do Plzně trenér Dušan Žmolík.

Sobotní divize: Č. Krumlov – Hořovice (10:30), Lom – Komárov, H. Bříza – Soběslav, Klatovy – Katovice (vše 17).

Dukla Praha – Dynamo ČB 1:2 (1:2), oba góly v páteční I. lize dorostu dal Volodymyr Melnichuk (14. a 24.), U17: 2:3 (1:0), za vítěze 75. a 88. Galovič, 69. Němec.