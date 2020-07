Zkušený hráč se před rokem téměř po dvaceti letech vrátil ze zahraničí, na podzim vklouzl do sestavy Dynama a rovněž jeho zásluhou se budějovický tým nadechl k osmizápasové sérii bez porážky. Spolu s dalším navrátilcem Tomášem Sivokem se stal velkou oporou prvoligového nováčka, který nakonec základní část nejvyšší soutěže zakončil na lichotivé sedmé příčce, a fanoušci Dynama jej zároveň zvolili nejlepším hráčem sezony. V hlasování Ligové asociace získal ocenění pro třetího nejlepšího brankáře FORTUNA:LIGY. V ročníku 2019/20 nastoupil k 18 zápasům a sedmkrát udržel čisté konto.

„Nová smlouva pro Jardu Drobného pro nás byla priorita tohoto léta. Potřebovali jsme, aby po odchodu Tomáše Sivoka zůstal v týmu hráč, který bude lídrem a za kterým hráči půjdou. Jsem moc rád, že jsme se na nové smlouvě dohodli," uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal.

„Hlavně potřebujeme někoho, kdo stejně jako v loňské sezoně zavře bránu a nepustí gól," doplnil trenér Dynama David Horejš.

Jaroslav Drobný odstartoval svou fotbalovou kariéru v Žirovnice. Jako čtrnáctiletý přestoupil do Dynama, odkud se vydal na krátká hostování do Chrudimi a Vítkovic. Do velkého fotbalu nakoukl opět v Dynamu, kde chytal první i druhou ligu. V roce 2001 jako jednadvacetiletý odešel do řeckého Panionisu a následně vyzkoušel i fotbal v anglických klubech Fulham a Ipswich Town, i v nizozemském Haagu.

Od roku 2007 pak úspěšně působil v Německu, kde chytal postupně za Bochum, Herthu Berlín, Hamburk, Werder Brémy a naposledy za Fortunu Düsseldorf. Je mistrem Evropy hráčů do jednadvaceti let z roku 2001, účastníkem olympiády v Sydney o rok dříve a na svém kontě má také sedm startů za českou reprezentaci.